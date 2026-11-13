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Luca Hoek, primer nadador español en bajar de los 46 segundos en los 100 libre

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Madrid, 13 nov (EFE).- Luca Hoek volvió a demostrar que no tiene límites y se convirtió este viernes en el primer nadador español en bajar de la barrera de los 46 segundos en la prueba de los 100 libre en piscina corta, tras imponerse este viernes en la final de los Campeonatos de España que se disputan en Madrid con un tiempo de 45.93 segundos.

Hoek, que cumplió 18 años el pasado mes de marzo, rebajó en 11 centésimas la anterior plusmarca nacional que el mismo poseía con un crono de 46.04 segundos desde diciembre de 2025.

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Un 'mordisco' que ratificó la presencia de Luca Hoek, que ya tenía asegurada su participación en los Mundiales de piscina corta que se disputarán el próximo mes de diciembre en Pekín, tras rebajar en 31 centésimas la mínima -46.24- establecida por la Federación Española.EFE

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