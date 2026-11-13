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Louzán pone el foco en aforos de Madrid, Barcelona y Casablanca para la final del Mundial

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Cáceres, 13 nov (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha puesto el foco en las diferencias de capacidad de los estadios de Madrid, Barcelona y Casablanca que aspiran a albergar la final del Mundial de 2030, al reconocer que existen diferencias “considerables” tanto en los aforos como en las posibilidades de ingresos de cada recinto.

Durante su intervención en el XX Congreso Nacional de Derecho Deportivo, celebrado en Cáceres, Louzán ha señalado que los tres estadios que se encuentran en la carrera por acoger el partido decisivo son el Santiago Bernabéu, el Camp Nou y el recinto de Casablanca, en Marruecos.

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Según las cifras que ha expuesto, el estadio madrileño cuenta con una capacidad de unos 80.000 espectadores, mientras que el Camp Nou podría alcanzar entre 104.000 y 105.000 localidades y el estadio marroquí llegaría a los 115.000.

El presidente de la RFEF ha reconocido que estas diferencias de aforo tienen también consecuencias económicas, al influir en los ingresos que puede generar cada estadio durante la celebración de la final.

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Louzán ha defendido que España debe acoger el partido decisivo y ha reiterado que para el país es “algo innegociable”, al tiempo que ha insistido en que la controversia sobre la sede debe resolverse mediante el diálogo entre los tres países organizadores.

En este sentido, ha definido a Portugal como un “aliado natural” y ha considerado necesario sentarse con los representantes de España, Portugal y Marruecos, con la FIFA presente, para alcanzar un acuerdo que evite que las diferencias perjudiquen la candidatura conjunta.

El dirigente federativo ha apuntado que, a su juicio, la decisión sobre la sede de la final no se adoptará antes de 2028, mientras que la previsión es que las ciudades que albergarán los partidos se conozcan en junio de 2027.

También ha señalado que todavía no está definido si finalmente serán 16, 18 o 20 las sedes seleccionadas.

Louzán ha explicado que los estadios que opten a acoger encuentros del Mundial deberán contar con un aforo mínimo de 43.000 espectadores, mientras que para las eliminatorias de octavos y cuartos de final y las semifinales se exigirán capacidades superiores a las 50.000 localidades.

En relación con las infraestructuras españolas, el presidente de la RFEF se ha referido también a Balaídos y a la reforma que necesita el estadio de Vigo para acoger partidos del campeonato.

Louzán ha situado la inversión en unos 120 millones de euros y ha planteado la participación de las administraciones, con aportaciones de alrededor de 40 millones cada una.

El presidente de la RFEF también ha aludido a las críticas que han suscitado los precios de las entradas para esa competición.

Ha asegurado que los precios de las entradas para el Mundial de 2030 “no serán los de Estados Unidos” y ha explicado que se están estudiando tarifas adaptadas a la realidad económica de España, Portugal y Marruecos.

Sobre el alojamiento de los visitantes, Louzán ha señalado que las ciudades candidatas y sus entornos cuentan, en términos generales, con acuerdos de precios con establecimientos hoteleros, aunque ha reconocido que algunas cadenas se resisten a cerrar tarifas con tanta antelación.

El dirigente federativo ha recordado asimismo las previsiones económicas asociadas a la celebración del campeonato en España, con un impacto estimado de unos 5.000 millones de euros en el producto interior bruto y la creación de alrededor de 90.000 puestos de trabajo, según el estudio elaborado por PwC.

Ese análisis contempla también la llegada de 1,5 millones de visitantes y un gasto asociado de unos 3.700 millones de euros. EFE

evp/cgr/jl

(foto)

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