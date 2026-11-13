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Los comerciantes de Ceuta piden acelerar el pago de las ayudas directas por la crisis

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Ceuta, 13 nov (EFE).- La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta ha expresado su "profunda preocupación" ante la ralentización en el pago de las ayudas directas a fondo perdido aprobadas por el Gobierno para paliar las consecuencias económicas de la crisis migratoria de finales de julio.

En un comunicado, la institución reclama a la administración que "agilice de manera urgente" la resolución de todos los expedientes pendientes para frenar la pérdida de empleo y garantizar la continuidad del tejido empresarial local.

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Estas subvenciones nacieron con carácter extraordinario para inyectar tesorería inmediata a los negocios afectados y evitar su cierre.

Según la Cámara de Comercio, aunque los primeros abonos se iniciaron el pasado 6 de octubre, el ritmo de tramitación se ha "frenado de forma alarmante" ya que, según los datos recabados, de las cerca de 2.230 solicitudes presentadas hasta la fecha, apenas se han tramitado unas 1.300, dejando a cerca de un millar de pymes y autónomos a la espera de una liquidez que "resultaba imprescindible desde el mes de octubre".

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La situación en la ciudad es "crítica" tal y como reflejan los indicadores económicos difundidos en los últimos días dado que las pérdidas acumuladas en la actividad comercial y empresarial ya han provocado un impacto equivalente al 4 % del Producto Interior Bruto (PIB) de Ceuta.

A ello se suma el grave retroceso del tejido productivo tradicional en materia laboral, pues hasta el mes de octubre se han destruido 158 empleos directos en los sectores más castigados, concentrándose 63 bajas en el comercio y más de 50 en la restauración.

A mediados de noviembre, cada día de retraso en el ingreso de estas ayudas "agrava el riesgo" de cierre definitivo para decenas de establecimientos.

Asimismo, la Cámara de Comercio traslada la "creciente inquietud e incertidumbre" del sector ante la falta de información sobre los criterios de concesión, ya que la entidad recibe a diario llamadas de empresarios y autónomos a los que no puede ofrecer una respuesta clara debido a que se desconoce el criterio técnico que sigue la administración para tramitar y abonar los expedientes.

De hecho, se tiene constancia de empresas y trabajadores por cuenta propia que registraron su solicitud exactamente el mismo día y en condiciones similares, habiendo cobrado unos mientras otros continúan sin respuesta ni explicación alguna.

Por todo ello, la Cámara de Comercio de Ceuta insta a reforzar los medios de gestión y a acelerar todos los procesos administrativos para dar respuesta inmediata a las solicitudes pendientes.

Las empresas y autónomos ceutíes "no pueden asumir más demoras y precisan que estas ayudas lleguen de forma urgente a sus destinatarios" para sostener la actividad económica y proteger el empleo de la ciudad, concluye. EFE

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