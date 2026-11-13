Las redes y la vivienda marcan el paso de una campaña que busca el voto joven

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Madrid, 13 nov (EFE).- Entrevistas con el 'youtuber' Jordi Wild, memes con lapsus propios, vídeos animados de superhéroes... Las redes marcan el paso de la campaña del 29N con la mirada puesta en la movilización del voto joven y en la vivienda, la crisis que provocó el adelanto electoral.

El debate político en la primera jornada de la campaña ha seguido la estela de las entrevistas colgadas a lo largo de la mañana por Jordi Wild en YouTube, una ronda de la que se descolgó el líder de Vox, Santiago Abascal, en lo que muchos consideran una decisión errónea.

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"No me arrepiento de ninguna decisión", ha asegurado Abascal desde Toledo mientras las entrevistas al candidato socialista, Pedro Sánchez; al del PP, Alberto Núñez Feijóo; y a la de Frente Amplio, Ada Colau, superaban los dos millones de visualizaciones en menos de diez horas.

La vivienda, la corrupción, la familia, las pensiones... Las diferentes visiones de los candidatos han surgido en unas entrevistas en las que Feijóo ha avanzado que no se cree los datos económicos del Gobierno porque teme una "ocultación de gasto", que se compromete a actualizar las pensiones de acuerdo con el IPC y que suprimirá el Ministerio de Vivienda, como el de Igualdad.

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Si es presidente se reservará los nombramientos de los ministros "de Estado", una insinuación que no ha gustado a quien puede ser su compañero de gabinete, Abascal, quien le ha pedido cautela porque las elecciones no están ganadas.

Él ha citado a todos sus seguidores en la ya mítica plaza de Colón, escenario de sus mayores movilizaciones contra el Gobierno.

Desde Arnedo (La Rioja), antes de viajar a Pamplona, Sánchez ha llamado a la movilización con dos datos en mente, 75 y 176: una participación del 75 % para lograr "una mayoría absoluta de escaños progresistas".

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Un objetivo que la inmensa mayoría de las encuestas ven lejano, pero que los socialistas confían en conseguir para evitar una coalición PP-Vox con Abascal como vicepresidente.

Frente a esa posibilidad, Sánchez ha ensalzado al suyo, Carlos Cuerpo: "Ese sí que sabe, de economía y unos cuantos idiomas", ha manifestado recordando una de las frases de Feijóo con Jordi Wild: "Yo no sé inglés, pero sí gobernar".

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Tras hacerse virales los memes de Feijóo como 'Anotop at', aprovechando un lapsus que tuvo en el Congreso, el líder del PP se ha reunido con las Nuevas Generaciones de su partido para pedir el voto joven y ha lanzado un vídeo animado disfrazado de superhéroe.

Junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el líder de los populares ha asegurado que no quiere ser el "'influencer' de cabecera" de los jóvenes, sino hacer que les sea posible "encontrar un buen trabajo, acceder a una vivienda o formar una familia".

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También la vivienda ha centrado la jornada de las izquierdas, con Frente Amplio pidiendo "un voto como una casa", aunque su cabeza de lista, Ada Colau, ha querido poner el foco en la corrupción para marcar distancias con el PSOE y ha propuesto, por ejemplo, prohibir que las empresas corruptoras trabajen con la administración pública durante al menos veinte años.

Por su parte, la candidata de Podemos, Irene Montero, ha vuelto a subirse a un escenario junto al cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, esta vez en Palma.

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Sabe no obstante que las mejores opciones de escaño de la formación morada están en Madrid, comunidad que recorrerá los próximos días un convoy de tres camiones con el lema común "Irene sí que se va a atrever", con distintos añadidos: "A intervenir el mercado de la vivienda", "A topar los precios de la gasolina" y "A bajar los precios de los alimentos". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)