Las familias de desaparecidos exigen una respuesta europea más "eficaz y humana"

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Sevilla, 13 nov (EFE).- La II conferencia internacional sobre personas desaparecidas, celebrada hasta este viernes en la capital de Andalucía, ha terminado su trabajo con la lectura del 'Manifiesto de Sevilla', en el que las familias reclaman a la Unión Europea "una respuesta más coordinada, eficaz y humana" ante las desapariciones.

Los participantes en estas jornadas han considerado que las fronteras, las diferencias legislativas y la falta de coordinación no deben convertirse en obstáculos para encontrar a una persona desaparecida, ni para garantizar sus derechos ni los de sus familiares.

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Por ello, proponen impulsar una agenda europea de trabajo, abierta a familias, organizaciones, profesionales e instituciones, que permita desarrollar propuestas legislativas, sociales y policiales, compartir buenas prácticas y establecer mecanismos de seguimiento a escala europea.

La lectura de este manifiesto ha sido el punto culminante de una jornada de trabajo que ha contado, entre otras, con la intervención del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

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El consejero se ha comprometido a trasladar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que es en la actualidad presidente del Comité de las Regiones de Europa, las conclusiones de estos días de trabajo para que él las comparta con ese organismo, ha informado los organizadores.

La clausura de la conferencia ha corrido a cargo del eurodiputado y exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, quien ha reclamado a la UE que coordine los trámites entre países y refuerce el mandato de Europol, ante los más de 300.000 desaparecidos al año en Europa, para que nadie sea buscado "sin medios, ni esperar sin respuestas". EFE

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