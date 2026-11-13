Espana agencias

Las familias de desaparecidos exigen una respuesta europea más "eficaz y humana"

Guardar

Sevilla, 13 nov (EFE).- La II conferencia internacional sobre personas desaparecidas, celebrada hasta este viernes en la capital de Andalucía, ha terminado su trabajo con la lectura del 'Manifiesto de Sevilla', en el que las familias reclaman a la Unión Europea "una respuesta más coordinada, eficaz y humana" ante las desapariciones.

Los participantes en estas jornadas han considerado que las fronteras, las diferencias legislativas y la falta de coordinación no deben convertirse en obstáculos para encontrar a una persona desaparecida, ni para garantizar sus derechos ni los de sus familiares.

PUBLICIDAD

Por ello, proponen impulsar una agenda europea de trabajo, abierta a familias, organizaciones, profesionales e instituciones, que permita desarrollar propuestas legislativas, sociales y policiales, compartir buenas prácticas y establecer mecanismos de seguimiento a escala europea.

La lectura de este manifiesto ha sido el punto culminante de una jornada de trabajo que ha contado, entre otras, con la intervención del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

PUBLICIDAD

El consejero se ha comprometido a trasladar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que es en la actualidad presidente del Comité de las Regiones de Europa, las conclusiones de estos días de trabajo para que él las comparta con ese organismo, ha informado los organizadores.

La clausura de la conferencia ha corrido a cargo del eurodiputado y exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, quien ha reclamado a la UE que coordine los trámites entre países y refuerce el mandato de Europol, ante los más de 300.000 desaparecidos al año en Europa, para que nadie sea buscado "sin medios, ni esperar sin respuestas". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Guardia Civil desarticula en Madrid y Barcelona dos grupos dedicados a estafar con falsos alquileres turísticos y para estudiantes

Los investigados presionaban a los interesados para que hicieran transferencias y utilizaban documentos de identidad ajenos y cuentas de terceros para ocultar el rastro del dinero

La Guardia Civil desarticula en Madrid y Barcelona dos grupos dedicados a estafar con falsos alquileres turísticos y para estudiantes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

La campaña arranca oficialmente hoy, con actos de los partidos, las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau, y el primer debate electoral. El CIS da al PSOE ventaja sobre el PP y descarta una mayoría absoluta con Vox, en contradicción con el resto de los sondeos electorales

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

La Guardia Civil advierte a los conductores ante las fuertes lluvias y pide no bajar al garaje a salvar el coche

Los espacios subterráneos pueden inundarse en pocos minutos, por lo que las autoridades recomiendan priorizar la seguridad personal

La Guardia Civil advierte a los conductores ante las fuertes lluvias y pide no bajar al garaje a salvar el coche

Consulta en PDF el programa electoral de Vox para las elecciones generales: deportación de migrantes, prioridad nacional y derogación de leyes de género

El documento señala que “el punto de partida de todo programa de vivienda es el control férreo de las fronteras” y añade: “Las casas, en España, para los españoles. Prioridad nacional para acceder a una vivienda protegida, social o a una ayuda al alquiler”

Consulta en PDF el programa electoral de Vox para las elecciones generales: deportación de migrantes, prioridad nacional y derogación de leyes de género
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil desarticula en Madrid y Barcelona dos grupos dedicados a estafar con falsos alquileres turísticos y para estudiantes

La Guardia Civil desarticula en Madrid y Barcelona dos grupos dedicados a estafar con falsos alquileres turísticos y para estudiantes

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

La Guardia Civil advierte a los conductores ante las fuertes lluvias y pide no bajar al garaje a salvar el coche

Consulta en PDF el programa electoral de Vox para las elecciones generales: deportación de migrantes, prioridad nacional y derogación de leyes de género

Propuestas de Vox en materia de pensiones en su programa electoral: solo una, que mejore la productividad económica

ECONOMÍA

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

El Gobierno tramitará por urgencia un alza de entre el 3% y el 4% en las pensiones para 2027

Renfe cambia los colores de sus trenes en plena crisis de reputación por los accidentes: los AVE serán azules

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tienes una incapacidad permanente, tu empresa tiene la obligación de buscarte otro puesto de trabajo”

Los problemas de Plus Ultra se agravan: prepara un ERE para su plantilla en España y el recorte de varias rutas transatlánticas

DEPORTES

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”

Giro en el ‘caso Negreira’: un exentrenador del filial del FC Barcelona sí usó los informes que Luis Enrique y Valverde ni vieron

Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo