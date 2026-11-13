Lamine Yamal, el alto rendimiento y el brutal cambio del fútbol moderno

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Luis Villarejo

Madrid, 13 nov (EFE).- El paisaje del fútbol ha sufrido una metamorfosis radical en la última década. Primero, llegó el VAR en 2018. Luego se introdujo la regla de los cinco cambios en el 2020 debido al Covid. Se hizo oficial ya este cambio en 2022. Los cuerpos técnicos son infinitos. Las fotos oficiales de las plantillas de los clubes tienen más profesionales con chándal que futbolistas. Los autobuses no paran de crecer, miden 14 metros, hay 42 butacas y así hasta un sinfín de detalles que han modificado un deporte, que vira hacia el modelo Disney y el entretenimiento.

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Una de las múltiples mutaciones del fútbol afecta al alto rendimiento. La optimización del desempeño de los cracks es vital en la gestión de los entrenadores. Un futbolista top puede llegar a jugar hoy hasta 70 partidos al año. Y por tanto, la prevención de lesiones es un tema más que serio. La gran premisa es prolongar la presencia de las grandes estrellas. A más partidos, más televisión, más recursos.

Luis de la Fuente decidió dar un respiro a Lamine Yamal esta semana para que se recupere de un golpe serio en su hábitat, en su club, con sus fisios de confianza. Con naturalidad. Volvió Lamine Yamal este viernes para ponerse a disposición y afrontar el segundo partido de esta concentración contra Inglaterra este domingo. También regresó Mikel Oyarzábal tras ser padre por segunda vez en las últimas horas. Sus decisiones han causado debate en sus últimas conferencias de prensa.

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No será la última vez que Luis de la Fuente prime la salud de un futbolista. El entorno tiene que ir acostumbrándose al nuevo fútbol, a la nueva industria. Los mejores jugadores del mundo merecen los mejores cuidados del mundo. Las frases aquellas de 'hasta ahora siempre se hizo así', 'el fútbol de toda la vida' ... saltan por los aires y pueden llegar a resultar rancias en un mundo en constante cambio.

Algunos entrenadores como Jurgen Klopp incluso se ha atrevido a confeccionar dos listas distintas con Alemania para abordar un ciclo consecutivo de partidos. Ha roto el molde. Original ya ha sido. Y es que el fútbol es un reflejo de la sociedad. En los años 80 y 90 nadie habría imaginado que un futbolista pudiera perderse un partido por asistir al nacimiento de un hijo. Hoy es algo normal. Los derechos sociales de los ciudadanos han llegado al fútbol de élite. Los paréntesis de paternidad y la mayor conciencia familiar ponen en solfa aquella liturgia de los 80 donde la cultura del fútbol exigía presencia absoluta en un club o una selección.

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Lamine Yamal, Nico Williams y sus compañeros han llevado a la selección española una nueva jerga. 'Clean'. Un control 'clean', limpio, perfecto, impecable. 'Nítido'. Lamine lo usa como sinónimo de que las cosas van bien. 'Aura': Concepto viral para describir cuando alguien desprende mucho estilo o carisma. 'Chuche'. Vocablo utilizado en dinámicas de pique o complicidad. 'Eres mi chuche', le dice Lamine Yamal a Nico Williams dominando la situación en tono de broma.

Herramientas de conexión, diversión y unión de un grupo de jóvenes jugadores, que son campeones del mundo, jugando bien y ganando con autoridad. Otro mundo, otro fútbol.

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Luis de la Fuente ha sido elegido como mejor entrenador del mundo. Lo es por su plan en la captación, en la racionalización del esfuerzo. Por sus planes de partido. Por saber cuándo es decisivo Mikel Merino. Por leer el fútbol como nadie. Pero ahora, en pleno siglo XXI, un seleccionador deber ser además brillante en la gestión de los Recursos Humanos. De nada sirve ser un estratega en la pizarra, si no aportas empatía y destreza en tus relaciones con los dueños de los jugadores, los clubes. Por todo eso, también Luis de la Fuente es un número uno.

En las plantas nobles del fútbol majestuoso existe un axioma incontestable. Los jugadores del perfil de Lamine Yamal, en una atmósfera Disney, son como Mickey Mouse. Y a Mickey, en los parques temáticos, el público le quiere, le abraza y no le critica. Lamine, en el lenguaje club/selección, es Mickey. Guste o no guste este modelo capitalista del esparcimiento, el fútbol es una industria al alza. Y el aficionado se debe ir acostumbrando a las decisiones de protección de los entrenadores que, en otras épocas, habrían despertado recelo.

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Por cierto, todos los jugadores quieren ir a la selección española. Incluso lesionados. Ganan reputación, prestigio y dinero. Y si está Lamine Yamal al lado, mejor. Más proyección. Así que también sus compañeros celebran que pudiera estar disponible el domingo ante Inglaterra, con Harry Kane. La foto del once inicial, tendrá más aura. EFE