La reina Sofía recibe la cruz de mérito humanitario otorgada a su hermana a título póstumo

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Madrid, 13 nov (EFE).- La reina Sofía ha recibido este viernes la Gran Cruz del Mérito Humanitario que le fue otorgada a título póstumo a su hermana la princesa Irene de Grecia, fallecida el pasado mes de enero, en reconocimiento a la labor social que desarrolló.

El expresidente de la Institución del Mérito Humanitario, Marino José Pérez Meler, ha hecho entrega de esta gran cruz a la reina sofía durante la audiencia que ha tenido lugar este viernes en el Palacio de la Zarzuela.

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La condecoración ha sido concedida por esta asociación fundada en Barcelona en 1999, cuyo objetivo es reconocer anualmente a personalidades destacadas por sus valores humanos y su entrega a los demás. En el caso de la princesa Irene de Grecia, la institución decidió otorgarle esta distinción en reconocimiento a su labor social y benefactora.

La princesa Irene, hermana de la reina Sofía, falleció el día 15 del pasado mes de enero en el Palacio de la Zarzuela, a los 83 años.

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Hermana menor de Constantino de Grecia (fallecido en 2023) y de la reina Sofía, Irene de Grecia -tía de Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024. EFE

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