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La Policía seguirá usando gases lacrimógenos en protestas pero no su espray de defensa

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Madrid, 13 nov (EFE).- La Policía Nacional dejará de usar sus esprays de defensa personal en operaciones de orden público pero sí seguirá empleando los artificios fumígenos o lacrimógenos como medios antidisturbios para restablecer la seguridad en altercados al ser "inocuos" y "no lesivos".

Así lo señalan desde el Ministerio del Interior después de la polémica por las actuaciones policiales durante la jornada de huelga, sobre las que la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha abierto ya una información reservada.

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Respecto al uso de gases, Interior señala que la Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el uso del espray de defensa personal o gas pimienta para que no sea utilizado en operaciones de orden público, pero sí seguirá empleando los artificios ATL o gases lacrimógenos al contrario de lo que el propio ministro Fernando Grande-Marlaska ordenó este jueves. EFE

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