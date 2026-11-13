La Cámara de Comercio cifra en 198 millones el daño a la imagen de Ceuta por la crisis

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Rafael Peña

Ceuta, 13 nov (EFE).- La crisis producida en Ceuta por la entrada de miles de personas a finales de julio -más de 88.000 según la Guardia Civil- continúa causando "estragos" en diferentes ámbitos de la sociedad de la ciudad, principalmente en el económico, y un estudio ha cifrado en 198 millones de euros el daño a la imagen de la ciudad.

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La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta ha hecho este cálculo y ha cuantificado en 170,1 millones de euros el daño en el mes de agosto y lo ha elevado a 198,41 millones en septiembre.

Según el estudio al que ha tenido acceso EFE, las cantidades representan entre el 3,53 % y el 4 % del PIB anual de la ciudad autónoma, datos que se recogen en un informe que la Cámara Oficial de Comercio de Ceuta ha remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que investiga la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

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El organismo cameral ha estimado en 198,41 millones de euros el deterioro económico asociado a la "reputación, la confianza y la capacidad de atracción de Ceuta" ya que la cifra se mantiene separada del impacto económico directo acumulado hasta septiembre, y se revisará conforme evolucione la crisis y se disponga de nuevos indicadores sobre turismo, inversión, actividad empresarial, empleo y operaciones portuarias.

La crisis no ha provocado únicamente una "reducción inmediata" de la actividad económica sino que la "continuidad de la situación, la difusión prolongada de imágenes negativas, la percepción de inseguridad y la activación del nivel 2 de protección del puerto de Ceuta han afectado también a la imagen exterior de la ciudad y a la confianza de visitantes, empresas, inversores, profesionales y operadores económicos".

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La Cámara de Comercio entiende que el deterioro de la imagen de Ceuta afecta "de manera distinta" a los principales ámbitos de su economía y deja claro que la "reputación de un territorio" influye en decisiones que se adoptan antes de que llegue a producirse una operación económica: elegir un destino, mantener una escala, instalar una empresa, iniciar una inversión, organizar un evento, contratar personal o trasladar la residencia.

"Cuando se deteriora la confianza, parte de estas decisiones se aplaza, se revisa o se dirige hacia otros territorios. Sus consecuencias no siempre aparecen inmediatamente en la facturación, pero reducen la capacidad futura de Ceuta para atraer actividad, empleo, inversión y talento", ha advertido la Cámara de Comercio en el informe recogido por EFE.

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Las fiestas patronales, previstas del 1 al 8 de agosto, constituyen una parte fundamental del informe remitido a la jueza al destacar que fue el primer evento de relevancia que se tuvo que suspender, a pesar de ser uno de los "acontecimientos de mayor relevancia social y económica" de Ceuta.

"Su preparación y celebración generan un volumen significativo de actividad que no se limita al recinto ferial, sino que alcanza también al comercio, la hostelería, el alojamiento, el transporte y numerosas empresas proveedoras y de servicios", advierte la Cámara.

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A partir de la información facilitada por caseteros, proveedores y empresas directamente relacionadas con la feria, complementada con estadísticas oficiales y referencias comparables, el impacto económico supuso unas pérdidas de 7.222.972 euros.

El informe detalla también el impacto turístico y realiza un especial seguimiento al puerto de la ciudad, sobre todo por la cancelación de ocho escalas previstas para 2026 que constituye la "primera manifestación cuantificable del riesgo asociado a la programación portuaria".

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Su impacto directo se ha estimado en 728.000 euros y se ha incorporado a las pérdidas correspondientes a septiembre.

El informe advierte que la evolución del impacto deberá analizarse "mediante un sistema de seguimiento específico que permita sustituir progresivamente los escenarios por datos reales" y entre los indicadores que deberán observarse se encuentran el número de escalas comerciales y técnicas, volumen de combustible suministrado o número de buques atendidos.

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También se deberán analizar las operaciones canceladas o desviadas, la evolución de la facturación de los operadores portuarios, los costes soportados por las empresas de transporte y logística, el tráfico de mercancías y pasajeros y la programación de cruceros y otras escalas futuras.

El puerto ceutí ha perdido 66.650.598 euros y "se enfrenta a un riesgo económico que combina tres dimensiones: la reducción inmediata de la actividad, el aumento de los costes operativos y la posible pérdida estructural de tráficos y escalas".

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La Cámara de Comercio añade que el impacto acumulado hasta el 30 de septiembre alcanza una horquilla de entre 65.551.031 y 74.340.750 euros. EFE