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La Audiencia de Navarra condena a 6 años de cárcel a un acusado que intentó matar a un joven al que asestó 3 cuchilladas

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La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 6 años de prisión a un acusado que asestó 3 cuchilladas a un joven en Pamplona con intención de acabar con su vida.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa en concurso de normas con un delito de lesiones con instrumento peligroso.

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El procesado, natural de Pamplona, de 25 años, no podrá acercarse al denunciante a menos de 200 metros durante 10 años y deberá indemnizarle con 11.200 euros por las lesiones y secuelas.

Según han relatado desde el TSJN, sobre las 22.30 horas del 17 de abril de 2025, el inculpado y la víctima, de 26 años, tuvieron un primer enfrentamiento cerca de un bar ubicado en el barrio pamplonés de San Jorge. Se "acometieron verbal y físicamente sin causarse lesión alguna".

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Pasados unos minutos, el encausado regresó. Según considera probado la sentencia, portaba "en su mano derecha un cuchillo de color negro y metal y, sin mediar palabra, con ánimo de acabar con su vida", asestó al joven "dos cuchilladas dirigidas a la parte alta del cuerpo".

En "un gesto de protección", el agredido "alzó un brazo", por lo que ambas cuchilladas le alcanzaron ahí. Seguidamente, prosigue la resolución, el condenado "le lanzó otra cuchillada", que alcanzó a la víctima en la parte derecha del cuello. En ese momento, intervinieron varias personas, "que evitaron que la agresión continuase".

Tras abandonar el lugar, el acusado regresó a los pocos minutos "en actitud agresiva". Fue entonces detenido por agentes de la Policía Municipal.

La sentencia recoge que la herida en la región cervical se asienta en una zona en la que discurren estructuras anatómicas (la vena yugular y arteria carótida) cuya afección conlleva un riesgo vital importante; de hecho, la vena yugular derecha muestra cambios contusivos e inflamatorios.

En el juicio, celebrado el pasado 21 de octubre, la fiscalía solicitó 9 años de prisión. La defensa, por su parte, reclamó en primer lugar la absolución al entender que hubo legítima defensa. Subsidiariamente, planteó la eximente completa o incompleta de intoxicación por alcohol o drogas y, en último término, una atenuante por analogía en ese aspecto.

PUDO AFECTAR A LA YUGULAR

En la sentencia, la Audiencia concluye que, a la vista de la prueba practicada, "no cabe duda alguna del ánimo de matar". Y ello por cuanto, en primer lugar, la médico forense señaló que la puñalada en el cuello, de no ser porque tocó en hueso, hubiera podido suponer "un riesgo vital evidente al afectar a la carótida y a la yugular".

Como prueba de cargo, ante la ausencia del perjudicado, que no compareció en la vista oral, el tribunal se apoya en la declaración de un testigo presencial, quien desde un inicio relató cómo "el hombre más bajo había acometido al alto".

Además, añaden los magistrados, la tesis acusatoria fue corroborada por los policías municipales, que expusieron las manifestaciones recogidas a las personas presentes cuando llegaron al lugar. De igual forma, la Audiencia cuenta con el informe médico en el que se describen las lesiones que presentaba la víctima cuando fue atendida en el Hospital de Navarra.

Respecto de las eximentes y atenuantes invocadas por la defensa, el tribunal descarta de pleno la legítima defensa, "puesto que no se acreditó la existencia de un ataque previo". Únicamente, los jueces aprecian como atenuante el previo consumo de alcohol por parte del acusado, "que, dada su personalidad, pudo afectar de forma leve sus facultades volitivas".

El procesado se encuentra encarcelado provisionalmente desde el 19 de abril de 2025.

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EuropaPress

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