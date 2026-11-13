Junqueras defiende "construir un gran proyecto político" con alianzas con EUiA y Podemos

13/11/2026 La número 2 de ERC al Senado por Barcelona, Mercedes Vidal; el número 9 de ERC al Congreso por Barcelona, Héctor Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en declaraciones en la sede de ERC POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA

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El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido construir "un gran proyecto político" de la mano de alianzas con Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y de Podemos, cuyos miembros se han integrado en las listas de los republicanos para las elecciones generales.

Así se ha pronunciado en declaraciones este viernes en la sede del partido, junto con el número 9 al Congreso por Barcelona, Héctor Sánchez, y la 2 al Senado por Barcelona, Mercedes Vidal.

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"Estamos convencidos de que esta apuesta es la apuesta acertada, es la apuesta útil y la apuesta exitosa", ha subrayado Junqueras, que ha insistido en la necesidad de construir opciones amplias que vayan "más allá de la política", y ha interpelado a los agentes económicos y sociales, sindicatos y empresas, así como entidades cívicas.

Preguntado por las palabras de la cabeza de lista de Junts al Congreso, Míriam Nogueras, que ha asegurado que su partido es el único sin componentes madrileños, Junqueras ha respondido: "Estaría bien que leyese el nombre de la candidatura y que se leyese la papeleta y saldría de dudas. Tan pronto como lea, aprenderá cosas".

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SÁNCHEZ Y VIDAL

Por su parte, Héctor Sánchez ha reivindicado la candidatura de ERC ante el la "posibilidad de que la extrema derecha y la derecha extrema lleguen al Gobierno del Estado español de manera inmediata".

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Además, Mercedes Vidal ha destacado que la renovación de la alianza de ERC y EUiA es "fruto del trabajo estratégico" de años en que ambas formaciones han concurrido juntas, y ha valorado muy positivamente que también se haya incorporado Podemos, que ha renunciado a presentarse en Cataluña.

Ha asegurado que se incorporan a la candidatura "decididos a plantar cara a esta ola reaccionaria" que puede llegar a gobernar, tras lo que ha apostado por medidas que impliquen un control del mercado de la vivienda y un control público y de proximidad de Rodalies.

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