Irene Montero defiende la seguridad de las pulseras: "Ninguna mujer ha sido asesinada"

Guardar

Madrid, 13 nov (EFE).- La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, ha defendido este viernes que durante su mandato al frente del Ministerio de Igualdad "no solo no fallaron las pulseras, sino que ninguna mujer ha sido asesinada" con ese mecanismo de protección.

Montero se ha pronunciado así en una entrevista en Antena 3 al ser preguntada por los problemas de funcionamiento de estos dispositivos y por la investigación por un posible fraude en la compra de pulseras de vigilancia para proteger a víctimas de violencia machista.

PUBLICIDAD

La exministra de Igualdad ha rechazado la comparación de las pulseras antimaltrato con las de AliExpress, que ha calificado de "falta de respeto" y de "rigor", y ha advertido de que puede provocar que muchas mujeres puedan tener "miedo".

Ha señalado que esa comparación "cuestiona infundadamente" un sistema de protección que, según ha dicho, se ha demostrado ser "100 por 100 seguro para las mujeres": "Ninguna mujer ha sido asesinada cuando ha llevado ese mecanismo de protección", ha remarcado.

PUBLICIDAD

Montero ha defendido que durante el tiempo que ha sido ministra de Igualdad se ha hecho un seguimiento diario, con la resolución del 100%, de las incidencias comunicadas al centro Cometa, que es el que lleva el control de las pulseras.

Y aunque ha recordado que hay una investigación que tiene que resolverse, la dirigente de Podemos ha afirmado que hay "muchos bulos" encaminados en la misma dirección: "poner en cuestión las políticas feministas y las políticas públicas que protegen a las mujeres", ha comentado. EFE

PUBLICIDAD