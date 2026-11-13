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Interceptan dos embarcaciones cerca de la costa de Ceuta con dieciséis migrantes a bordo

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Ceuta, 13 nov (EFE).- Dos embarcaciones han sido interceptadas este viernes en aguas del Estrecho cerca de la costa de Ceuta con dieciséis migrantes a bordo que se dirigían hacia las costas de Cádiz.

Las intervenciones han sido realizadas por el Servicio Marítimo del instituto armado en el marco de las labores de vigilancia puestas en marcha en Ceuta desde la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio en la ciudad.

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Según fuentes de la Guardia Civil, en las embarcaciones viajaban dieciséis migrantes, sin precisar cuántos en cada una, todos ellos marroquíes aparentemente mayores de edad.

Desde que se produjo la entrada de migrantes a finales de julio se ha detectado un aumento de embarcaciones de todo tipo que intentan aproximarse a la costa ceutí para llevar a cabo este tipo de negocios clandestinos.

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La Guardia Civil ha advertido de que los migrantes están adquiriendo las embarcaciones para realizar el pase, sin llevar ningún patrón a bordo. EFE

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