Herida una mujer agredida con arma blanca por un hombre, ya detenido, en Hellín (Albacete)

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Toledo,13 nov (EFE).- Una mujer de 43 años ha sido herida con arma blanca en Hellín (Albacete) por un hombre que ya ha sido detenido por la Policía Nacional mientras que la mujer ha sido trasladada en UVI al hospital de la localidad.

La agresión ha tenido lugar a las 22:09 horas de este jueves en la calle San Blas de Hellín, según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

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Un hombre, que ha sido detenido por la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local, ha agredido en la calle a una mujer de 43 años.

Los servicios sanitarios han atendido a esta mujer y también a otra de 23 años que ha sufrido una crisis convulsiva al presenciar la agresión y ha derivado a las dos en UVI al hospital de la localidad. EFE

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