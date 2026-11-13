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Expulsado a Marruecos un imán radical en Huelva investigado por la Guardia Civil

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Huelva, 13 nov (EFE).- Una persona que ejercía de imán en la provincia de Huelva y que difundía mensajes e interpretaciones religiosas compatibles con narrativas radicales y postulados excluyentes ha sido expulsada a Marruecos este viernes, tras una investigación de la Guardia Civil, efectuada de manera conjunta con el CNI.

La investigación permitió constatar, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, que el hombre utilizaba su posición de liderazgo e influencia en una comunidad religiosa de Lepe (Huelva) para transmitir mensajes que promovían la segregación social, el rechazo a determinados valores democráticos y la confrontación ideológica con el entorno social de acogida.

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Según la información obtenida durante la investigación, la actividad desarrollada habría tenido una especial incidencia debido a la posición de autoridad que ostentaba el investigado y a su capacidad de influencia sobre un número significativo de fieles.

Asimismo, se observó la difusión reiterada de contenidos compatibles con dinámicas de radicalización y contrarios a los principios de convivencia, integración y respeto recogidos en el ordenamiento jurídico español.

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Tras las actuaciones practicadas y de acuerdo con la normativa de extranjería y seguridad nacional, se ha tramitado un procedimiento administrativo contra esta persona por presuntas actividades contrarias a la seguridad nacional, que ha culminado con su expulsión a Marruecos este viernes.

La materialización de esta medida se ha realizado de forma coordinada entre la Guardia Civil y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Huelva.

Las actuaciones realizadas se enmarcan en la labor permanente de la Guardia Civil para identificar y neutralizar actividades que puedan representar una amenaza para la Seguridad Nacional, con especial atención a la detección temprana de procesos de radicalización. EFE

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lra/fs/oli

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