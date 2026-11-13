Eroski suspende su publicidad en TikTok por los contenidos de abuso sexual infantil

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Bilbao, 13 nov (EFE).- La compañía de distribución Eroski ha suspendido cautelarmente su publicidad en TikTok ante las informaciones sobre la presencia de contenidos de abuso sexual infantil en esta plataforma.

La empresa ha difundido un comunicado en el que expresa su "rechazo absoluto" a toda forma de abuso, explotación o violencia sexual contra menores y cualquier otro colectivo.

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En la secuencia de visualización de esos contenidos aparece publicidad de distintas marcas, entre ellas Eroski, por lo que la compañía ha decidido suspender cautelarmente la publicación de nuevos anuncios y contenidos audiovisuales en la plataforma desde la mañana de este viernes.

La Fiscalía ha presentado una denuncia contra TikTok en los juzgados de Madrid por posibles delitos relacionados con la difusión de material de abuso sexual infantil que hubieran podido perpetrarse en la red social, en la que pide, con carácter urgente, la retirada de esos contenidos.

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Eroski considera "inadmisible" la difusión de contenidos que vulneren los derechos y la dignidad de los menores, cuya protección "debe estar por encima de cualquier interés comercial".

Con esta decisión, la empresa expresa su rechazo a que su publicidad aparezca vinculada a contenidos de esta naturaleza, mientras revisa las condiciones y garantías de seguridad de su actividad de comunicación digital.

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Al mismo tiempo, reclama a las plataformas digitales medidas eficaces para prevenir, detectar y eliminar estos contenidos e impedir su difusión y monetización. EFE