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Envían a prisión a tres detenidos por los disturbios en Barcelona tras la huelga general

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Barcelona, 13 nov (EFE).- Los juzgados de Barcelona han acordado este viernes enviar a prisión preventiva sin fianza a tres de los detenidos por los disturbios en Barcelona tras la huelga general del pasado 11 de noviembre.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ante los juzgados 29, 30 y 31 de Barcelona han pasado este viernes a disposición judicial 26 del medio centenar de detenidos, en causas abiertas por los delitos de daños, atentado a la autoridad y desórdenes públicos, entre otros.

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De los 26 detenidos que han comparecido hoy en sede judicial en Barcelona, en tres casos los jueces han ordenado prisión provisional sin fianza, mientras que los demás han quedado en libertad con medidas cautelares como comparecencias periódicas en el juzgado.

Otros 16 detenidos que pasaron ayer a disposición judicial en Barcelona quedaron en libertad, si bien en siete casos los jueces acordaron como medida cautelar la prohibición de acudir a manifestaciones.

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Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles a 52 jóvenes, seis de ellos menores, por su vinculación con los disturbios ocurridos en Barcelona, en los que se vandalizaron comercios, se quemaron contenedores y mobiliario urbano y se lanzó pirotecnia contra la policía.

De los 46 mayores de edad detenidos, 32 son hombres y 14 mujeres, mientras que los menores arrestados son todos chicos, y la media de edad de los 52 detenidos se sitúa en los 24 años.

De los arrestados, dos ya habían sido detenidos por los disturbios vinculados a Blocus del pasado 24 de octubre en Barcelona: un menor que tenía una orden de alejamiento de manifestaciones y un mayor de edad que ahora ha sido arrestado de nuevo por desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad. EFE

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