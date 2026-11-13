Enrique Arnaldo recibirá el Premio APDM 2026 de Literatura y Deporte por su nueva novela

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Redacción deportes, 13 nov (EFE).- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional, recibirá el Premio Asociación de la prensa deportiva de Madrid (APDM) 2026 de Literatura y Deporte por 'El deporte en la literatura', una obra que recorre siglos de presencia del ejercicio físico, la competición y sus protagonistas en las letras, informó este viernes el organismo.

La nueva creación del magistrado, catedrático y jurista habla de cómo el deporte ha sido tema literario y cómo ha evolucionado desde Grecia y Roma hasta nuestros días.

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"El deporte siempre tendrá historias que contar. Y mientras existan esas historias, habrá escritores y periodistas dispuestos a encontrar las palabras para que permanezcan", ha dicho el autor de 'El deporte en la literatura' en una entrevista a APDM.

Arnaldo conoce el deporte desde la perspectiva "de aficionado, de practicante y de jurista deportivo", explica a la asociación. Jugó al fútbol como defensa y portero y practicó también baloncesto, bicicleta, frontenis y tenis, además de golf y pádel.

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Además, formó parte de distintos comités de la Real Federación Española de Fútbol, participó en procedimientos relacionados con el fútbol profesional y presidió durante cuatro años el Tribunal Administrativo del Deporte.

El jurista, madridista confeso, encuentra especial interés en el fútbol por su dimensión social, su capacidad para atravesar generaciones y clases sociales, construir identidades y rivalidades y, sobre todo, producir historias, explicó a APDM.

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Enrique Arnaldo recibirá este premio el próximo 25 de enero, una nueva categoría que la Asociación incorpora a sus galardones como espacio para reconocer a autores y obras capaces de acercar el deporte a la sociedad desde la literatura y reivindica una relación que atraviesa siglos de historia, según APDM. EFE