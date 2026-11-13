El Torneo Apertura regresa tras la Finalissima con un atractivo y decisivo ElPozo-Barça

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Redacción deportes, 13 nov (EFE).- La Liga Prime regresa este fin de semana después del histórico triunfo de la selección española ante Brasil en la Finalissima, con la disputa de una octava jornada del Torneo Apertura que tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre ElPozo Murcia Costa Cálida y Barça.

La competición recupera la actividad después del parón internacional y lo hace con un calendario de siete encuentros, ya que Illes Balears Palma Futsal y Noia Portus Apostoli adelantaron su partido la pasada semana por la participación de los baleares en la Copa Intercontinental.

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Con su triunfo, el Palma prolongó su extraordinario comienzo de temporada con su octava victoria consecutiva: suma 24 puntos, ha ganado todos los partidos disputados y aventaja en ocho al Barça, aunque el equipo azulgrana cuenta con dos encuentros menos.

Precisamente, Barça y ElPozo Murcia, representantes españoles en la UEFA Futsal Champions League, protagonizarán el choque más destacado de la jornada. Los murcianos necesitan recuperar sensaciones y mejorar sus últimos resultados, mientras que los azulgranas buscarán reducir distancias con el líder y evitar que aumente la diferencia.

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- Encuentros de la jornada 8ª:

. Sábado 14 de noviembre

13.30. ElPozo Murcia-Barca

17.00. Inter JP Financial-Magna Xota

18.45. Manzanares-Valdepeñas

20.30. O Parrulo-Servigroup Peñíscola

. Domingo 15 de noviembre

13.00. Córdoba Patrimonio-Wanapix

17.00. Catgas Energia-Jaén Paraíso

18.45. Sur Seeds El Ejido-Jimbee Cartagena. EFE

jmd/mr/cmm