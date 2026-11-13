El San Pablo busca frenar su mala racha ante un Breogán con potencial ofensivo

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Burgos, 13 nov (EFE).- El Recoletas Salud San Pablo Burgos afrontará este sábado una nueva prueba a domicilio frente al Río Breogán (18:00 horas), en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo, donde tratará de recuperar el camino de la victoria y dar continuidad a su progresión en una exigente semana de competición marcada por las ausencias y el desgaste físico.

El conjunto dirigido por Porfi Fisac llega a la octava jornada de la Liga Endesa después de desplazarse directamente desde Francia hasta Galicia, sin pasar por Burgos, tras disputar el miércoles su encuentro de competición europea ante Le Mans.

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Las bajas vuelven a condicionar la preparación del encuentro, Ziga Samar y DJ Steward no estarán disponibles, lo que obligará al cuerpo técnico a buscar alternativas para cubrir el puesto de base.

Fisac confía en la versatilidad de varios jugadores de la plantilla, algunos de los cuales tendrán que asumir funciones diferentes a las habituales y además, el entrenador ha recurrido en los últimos compromisos a jugadores del equipo U22, como Code Mbengue y Ramiro Rodríguez, para completar la rotación.

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Enfrente estará un Río Breogán que ocupa la séptima posición con cuatro victorias y tres derrotas y que se ha convertido en uno de los equipos más productivos de la competición.

Fisac destacó la continuidad del bloque gallego respecto a la pasada temporada y la incorporación de jugadores como Tevin Brown, Bolton y Andersson García, que han reforzado una plantilla que considera sólida y con facilidad para correr el campo y anotar.

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Por ello, el entrenador burgalés considerÓ que la defensa será determinante para competir en Lugo. EFE

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