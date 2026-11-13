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El Festival de Cine de Almería combina un homenaje a Forqué y propuestas cinematográficas

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Almería, 13 nov (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) ha combinado este viernes un homenaje al director y productor José María Forqué con la presentación de nuevas propuestas cinematográficas, la inauguración de una sección competitiva dedicada al documental y el inicio del Certamen Internacional de Cortometrajes.

La jornada, según ha informado la Diputación de Almería, ha incluido la presentación de los largometrajes 'Mudras. Bailando hilos invisibles' y 'La ventana abierta', la proyección del documental 'Forqué. El oficio de hacer cine' y la exhibición de los cortometrajes 'Sí se enteran' y 'Pajarito', dentro de la programación del 25 aniversario del festival.

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La Filmoteca de Andalucía ha acogido la proyección especial de 'Forqué. El oficio de hacer cine', dirigido por Gaizka Urresti y Rafael Maluenda, que recupera la trayectoria del responsable de títulos como 'Atraco a las tres', 'Amanecer en puerta oscura' y 'Maribel y la extraña familia'.

El documental reconstruye su vida y legado mediante testimonios de profesionales como Enrique Cerezo, Pedro Marí Sánchez, Nacho G. Velilla y Luis Alegre, entre otros.

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Este homenaje se suma al dedicado el pasado 10 de noviembre a Alfredo Landa con la proyección de 'Landa', de Gracia Querejeta y Miguel Olid.

Otra de las novedades ha sido la inauguración de Ópera Prima Documental, una sección competitiva con seis largometrajes seleccionados que busca dar al cine de no ficción un espacio propio, después de que estas producciones compartieran categoría con películas de ficción de mayor presupuesto.

Su presentación ha estado protagonizada por 'Mudras. Bailando hilos invisibles', de María Salgado Gispert, una coproducción entre España y la India que explora la relación entre madre e hija a través de la danza y de dos viajes al país asiático separados por tres décadas.

La productora Ana Saura ha destacado las dificultades de la coproducción internacional, mientras que el director de FICAL, Enrique Iznaola, ha defendido la nueva categoría para favorecer el reconocimiento del documental.

La Escuela Municipal de Música y Artes de Almería ha acogido también la primera sesión de 'Almería en Corto', con 'Sí se enteran', de Beltrán Peralba, y el estreno de 'Pajarito', de Miguel Monteagudo.

El primero, ganador de Memorables Film Festival 2026, aborda el alzhéimer mediante una familia que debe decidir si comunica a una mujer enferma el fallecimiento de su marido. La Fundación CIEN ha entregado a FICAL su reconocimiento 'Neuronita Digital' por su colaboración en la sensibilización sobre enfermedades neurodegenerativas.

'Pajarito', premiado como proyecto de producción en FICAL 2023, recupera el western con una historia ambientada en el Texas de 1872.

La jornada se ha completado con 'La ventana abierta', un thriller psicológico de Ana Graciani, protagonizado por Unax Ugalde, Adriana Camarena y Mara Guil, sobre un hombre que llega a un pueblo costero andaluz para encontrarse con una mujer conocida por internet que ha desaparecido.

La directora ha explicado que la historia nació como una comedia teatral y terminó transformándose en un relato de misterio. La película, rodada en la costa de Cádiz, obtuvo el Premio del Público al Mejor Largometraje en el Festival de Cine Fantástico de Bilbao 2026. EFE

mma/fs/aam

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