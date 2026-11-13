El Castellón-Eibar aplazado por la muerte de De Miguel se jugará el 9 de diciembre

Castellón, 13 nov (EFE).- El partido aplazado por el fallecimiento de Jesús de Miguel entre el Castellón y el Eibar, que se debería haber jugado el pasado 6 de noviembre, se disputará finalmente el 9 de diciembre, según confirmó este viernes LaLiga.
El estadio SkyFi Castalia será el escenario en el que se dispute este encuentro correspondiente a la 13ª jornada de la Liga Hypermotion y que tendrá lugar a las 21:00 horas.
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El encuentro se suspendió el día antes de su disputa a solicitud del Castellón, equipo donde De Miguel había militado dos campañas y media antes de fichar por el Tenerife. EFE
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qrg/nhp/apa
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