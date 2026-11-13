Dos personas mueren en un incendio en una vivienda del sur de Gran Canaria

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Las Palmas de Gran Canaria, 13 nov (EFE).- Dos personas han fallecido y un hombre ha quedado herido con pronóstico moderado en un incendio declarado esta madrugada en una vivienda del sur de Gran Canaria, según ha informado el 112.

El siniestro tuvo lugar en la Avenida de Gáldar, en la localidad turística de Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana, a las 01:35 horas.

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A su llegada al lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario confirmó el fallecimiento de dos personas y asistió a un hombre de 45 años que presentaba inhalación de humo de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.

Efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional aseguraron la zona, colaboraron con el resto de recursos de emergencias en el dispositivo desplegado e instruyeron diligencias.

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Bomberos de San Bartolomé de Tirajana se encargaron de extinguir las llamas y de ventilar el inmueble. EFE