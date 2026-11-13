Espana agencias

Día 1: Vox busca zanjar la controversia tras cancelar la entrevista con Jordi Wild

Guardar

Madrid, 13 nov (EFE).- En el primer día de campaña de las elecciones generales del 29N, Vox sigue tratando de dar por zanjada la controversia tras la cancelación a última hora de la entrevista de su líder, Santiago Abasal, en el pódcast de Jordi Wild, y redirigir la atención mediática hacia su programa político.

No rectifica y defiende la decisión de suspender esta entrevista y que sus dirigentes no acudan a ninguna otra en la que luego no pueda disponer de la grabación íntegra y decidir sobre su difusión. Asume el desgaste, pero quiere pasar ya página.

PUBLICIDAD

"No me arrepiento de ninguna decisión", ha asegurado Abascal desde Toledo, donde ha subrayado que la decisión es "firme" y "muy pensada".

No lo comparten así parte de sus seguidores en las redes sociales ni algunos dirigentes del partido, que acatan la decisión de la dirección y tratan de asimilarla.

PUBLICIDAD

Ven en ella un error dada la proyección de pódcast de Wild y el seguimiento que sus simpatizantes, especialmente los más jóvenes, hacen de espacios como el del youtuber.

Entienden que se ha perdido una gran oportunidad electoral y que se ha dejado ocupar este espacio por una decisión apresurada.

Y es que mientras el partido intenta aparcar el asunto en el comienzo de la campaña electoral, el creador de contenidos ha emitido este viernes las entrevistas con el resto de los candidatos principales: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijoo (PP) y Ada Coalu (Frente Amplio).

En Toledo, Abascal ha sido preguntado por estas entrevistas, especialmente por lo dicho por Feijóo sobre que hay "ministerios de Estado" que deberían estar encabezados por personas nombradas por el presidente del Gobierno.

A líder de Vox no le ha gustado esta afirmación del candidato popular, a quien le ha recriminado que se vista ya con "ropajes" de presidente de Gobierno cuando aún no se han celebrado las elecciones y le ha instado a centrarse en el objetivo común para los dos partidos de acabar con Sánchez.

Esa es su determinación y en ello va a insistir durante la campaña sin entrar en debates que "despisten" - como el de las entrevistas o el reparto de ministerios- de lo que verdaderamente preocupa a los españoles: inmigración, seguridad o vivienda.

Esta noche en la madrileña plaza de Colón tendrán ocasión de recuperar sus estrategia en el mitin de apertura de la campaña que Vox ha postergado a este viernes, a diferencia de los demás partidos, que eligieron el jueves para iniciarla. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Guardia Civil desarticula en Madrid y Barcelona dos grupos dedicados a estafar con falsos alquileres turísticos y para estudiantes

Los investigados presionaban a los interesados para que hicieran transferencias y utilizaban documentos de identidad ajenos y cuentas de terceros para ocultar el rastro del dinero

La Guardia Civil desarticula en Madrid y Barcelona dos grupos dedicados a estafar con falsos alquileres turísticos y para estudiantes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

La campaña arranca oficialmente hoy, con actos de los partidos, las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau, y el primer debate electoral. El CIS da al PSOE ventaja sobre el PP y descarta una mayoría absoluta con Vox, en contradicción con el resto de los sondeos electorales

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

La Guardia Civil advierte a los conductores ante las fuertes lluvias y pide no bajar al garaje a salvar el coche

Los espacios subterráneos pueden inundarse en pocos minutos, por lo que las autoridades recomiendan priorizar la seguridad personal

La Guardia Civil advierte a los conductores ante las fuertes lluvias y pide no bajar al garaje a salvar el coche

Consulta en PDF el programa electoral de Vox para las elecciones generales: deportación de migrantes, prioridad nacional y derogación de leyes de género

El documento señala que “el punto de partida de todo programa de vivienda es el control férreo de las fronteras” y añade: “Las casas, en España, para los españoles. Prioridad nacional para acceder a una vivienda protegida, social o a una ayuda al alquiler”

Consulta en PDF el programa electoral de Vox para las elecciones generales: deportación de migrantes, prioridad nacional y derogación de leyes de género
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil desarticula en Madrid y Barcelona dos grupos dedicados a estafar con falsos alquileres turísticos y para estudiantes

La Guardia Civil desarticula en Madrid y Barcelona dos grupos dedicados a estafar con falsos alquileres turísticos y para estudiantes

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

La Guardia Civil advierte a los conductores ante las fuertes lluvias y pide no bajar al garaje a salvar el coche

Consulta en PDF el programa electoral de Vox para las elecciones generales: deportación de migrantes, prioridad nacional y derogación de leyes de género

Propuestas de Vox en materia de pensiones en su programa electoral: solo una, que mejore la productividad económica

ECONOMÍA

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

El Gobierno tramitará por urgencia un alza de entre el 3% y el 4% en las pensiones para 2027

Renfe cambia los colores de sus trenes en plena crisis de reputación por los accidentes: los AVE serán azules

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tienes una incapacidad permanente, tu empresa tiene la obligación de buscarte otro puesto de trabajo”

Los problemas de Plus Ultra se agravan: prepara un ERE para su plantilla en España y el recorte de varias rutas transatlánticas

DEPORTES

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”

Giro en el ‘caso Negreira’: un exentrenador del filial del FC Barcelona sí usó los informes que Luis Enrique y Valverde ni vieron

Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo