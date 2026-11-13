Día 1: Vox busca zanjar la controversia tras cancelar la entrevista con Jordi Wild

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Madrid, 13 nov (EFE).- En el primer día de campaña de las elecciones generales del 29N, Vox sigue tratando de dar por zanjada la controversia tras la cancelación a última hora de la entrevista de su líder, Santiago Abasal, en el pódcast de Jordi Wild, y redirigir la atención mediática hacia su programa político.

No rectifica y defiende la decisión de suspender esta entrevista y que sus dirigentes no acudan a ninguna otra en la que luego no pueda disponer de la grabación íntegra y decidir sobre su difusión. Asume el desgaste, pero quiere pasar ya página.

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"No me arrepiento de ninguna decisión", ha asegurado Abascal desde Toledo, donde ha subrayado que la decisión es "firme" y "muy pensada".

No lo comparten así parte de sus seguidores en las redes sociales ni algunos dirigentes del partido, que acatan la decisión de la dirección y tratan de asimilarla.

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Ven en ella un error dada la proyección de pódcast de Wild y el seguimiento que sus simpatizantes, especialmente los más jóvenes, hacen de espacios como el del youtuber.

Entienden que se ha perdido una gran oportunidad electoral y que se ha dejado ocupar este espacio por una decisión apresurada.

Y es que mientras el partido intenta aparcar el asunto en el comienzo de la campaña electoral, el creador de contenidos ha emitido este viernes las entrevistas con el resto de los candidatos principales: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijoo (PP) y Ada Coalu (Frente Amplio).

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En Toledo, Abascal ha sido preguntado por estas entrevistas, especialmente por lo dicho por Feijóo sobre que hay "ministerios de Estado" que deberían estar encabezados por personas nombradas por el presidente del Gobierno.

A líder de Vox no le ha gustado esta afirmación del candidato popular, a quien le ha recriminado que se vista ya con "ropajes" de presidente de Gobierno cuando aún no se han celebrado las elecciones y le ha instado a centrarse en el objetivo común para los dos partidos de acabar con Sánchez.

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Esa es su determinación y en ello va a insistir durante la campaña sin entrar en debates que "despisten" - como el de las entrevistas o el reparto de ministerios- de lo que verdaderamente preocupa a los españoles: inmigración, seguridad o vivienda.

Esta noche en la madrileña plaza de Colón tendrán ocasión de recuperar sus estrategia en el mitin de apertura de la campaña que Vox ha postergado a este viernes, a diferencia de los demás partidos, que eligieron el jueves para iniciarla. EFE

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