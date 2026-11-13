Detenido en Madrid un yihadista en un avanzado estado de radicalización dispuesto a morir

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Madrid, 13 nov (EFE).- La Audiencia Nacional ha acordado el ingreso en prisión de un presunto yihadista que se encontraba en un alto estado de radicalización y que habría llegado a compartir su deseo de morir por la causa, que había sido detenido por la Policía Nacional en Madrid.

El hombre, al que se le atribuyen los delitos de autoadoctrinamiento terrorista y adoctrinamiento a terceros, compartía el ideario yihadista de organizaciones como las Brigadas de Izzeddine Al Qasam, Estado Islámico y Al Qaeda, según ha informado la Policía Nacional este viernes en un comunicado.

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La investigación arrancó el pasado año, cuando los agentes antiterroristas detectaron a una persona altamente radicalizada que vivía en España y que compartía contenido "extremadamente violento" en las redes sociales.

El detenido, según los investigadores, se estaría autocapacitando diariamente, además de movilizar a su comunidad de seguidores online para cometer acciones violentas de carácter terrorista yihadista.

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En el registro de su domicilio, que se efectuó el pasado martes -así como su detención- la Policía ha intervenido numeroso material informático que está siendo analizado en estos momentos.

La operación se ha desarrollado de forma conjunta entre la Comisaría General de Información (CGI) y la Brigada Provincial de Información de Madrid, bajo la dirección de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

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Tras pasar a disposición del Tribunal Central de Instancia número 6 de la Audiencia Nacional, el detenido ha ingresado en prisión. EFE