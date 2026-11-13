Desmantelados cinco talleres mecánicos ilegales en Cuenca, uno de ellos vertía al Júcar

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Toledo, 13 nov (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado cinco talleres mecánicos ilegales de vehículos en la provincia de Cuenca, uno de los cuales, en la capital conquense, vertía aceites usados y productos químicos directamente al alcantarillado, amenazando la fauna y flora del río Júcar.

Ha sido en un operativo conjunto en talleres ubicados en las localidades de Cuenca, Las Mesas, Tarancón y Villar de Cañas en el que han participado efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del Destacamento de Fiscal y Fronteras, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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Las inspecciones revelaron que ninguno de los cinco locales contaba con actividad industrial dada de alta, licencias municipales ni medidas de seguridad.

Estas actividades ilícitas suponen un caso de competencia desleal, vulneran los derechos de los consumidores y afectan a la seguridad vial al realizar reparaciones sin garantías técnicas.

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Durante el dispositivo, los agentes sorprendieron a los operarios realizando reparaciones y constataron el almacenamiento irregular de piezas y residuos, y, además, intervinieron maquinaria profesional y documentación de interés.

La infracción más grave ocurrió en un taller de Cuenca, donde el Seprona comprobó que los aceites usados, combustibles y fluidos químicos se vertían directamente a la red de alcantarillado público, llegando al cauce del río Júcar con el consiguiente riesgo de afección a la fauna y flora de este ecosistema fluvial.

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Las infracciones administrativas realizadas en materia medioambiental, seguridad industrial, Seguridad Social, obligaciones tributarias y gestión de residuos peligrosos han sido remitidas a los organismos competentes y se ha decretado el cese de la actividad en los cinco establecimientos inspeccionados. EFE