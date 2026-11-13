Correos dedicará un sello a Robe con una hoja bloque inspirada en 'Deltoya' y 'Mayéutica'

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Plasencia, 13 nov (EFE).- Correos tiene previsto emitir el próximo 23 de noviembre un sello postal dedicado al músico placentino Roberto Iniesta, con una tirada de 65.000 ejemplares y un valor postal de cinco euros, que muestra la silueta del músico con una guitarra en alto y forma parte de una hoja bloque que reúne referencias visuales a dos de sus trabajos.

Según informa la compañía estatal, el primero es la ilustración de la contraportada de 'Deltoya', el disco de Extremoduro publicado en 1992, con varias figuras desnudas junto al agua, y el segundo es el motivo de la abertura vertical que aparece en la cubierta de 'Mayéutica', el álbum de Robe de 2021, sobre un fondo de tonos verdes y rosados.

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En la parte inferior derecha aparece un código QR que permite acceder a la canción 'El poder del arte', de Robe.

La emisión está incluida en la serie filatélica dedicada a la música y se presentará en formato de hoja bloque.

La pieza completa mide 144 por 115 milímetros y el sello, 28,8 por 40,9 milímetros y se imprimirá mediante el procedimiento offset sobre papel estucado, engomado y fosforescente.

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La Asociación Filatélica de Plasencia ha abierto gestiones con el Ayuntamiento y Correos para que la presentación nacional de esta emisión tenga lugar en la ciudad.

La entidad considera que se trata de un "magnífico homenaje" al músico placentino y confía en que las conversaciones permitan que Plasencia acoja el acto. EFE

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epd/pcm/jdm