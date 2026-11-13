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Colombia y Venezuela impulsan el empleo extranjero, que roza los 3,7 millones en octubre

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Madrid, 13 nov (EFE).- - La Seguridad Social ha registrado 3.699.878 afiliados extranjeros de media en octubre, tras sumar 63.899 ocupados en el mes, con un especial tirón de los trabajadores procedentes de Colombia y Venezuela en el marco del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes.

Según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el empleo extranjero alcanza así un nuevo máximo, con 598.378 afiliados más que hace un año, lo que supone un crecimiento interanual del 19,3 %.

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Aunque la afiliación extranjera mantiene una trayectoria sostenida de crecimiento desde hace años —desde 2022 ha aumentado en más de 1,2 millones de trabajadores—, el proceso extraordinario de regularización ha acelerado esta evolución.

En concreto, Inclusión detalla que, a finales de octubre, había 490.586 afiliados extranjeros en alta relacionados con este proceso.

Por países de origen, Colombia concentra el 27,6 % de estos trabajadores, seguida de Venezuela, con el 15,7 %.

Este fenómeno se refleja especialmente en el crecimiento de la afiliación de ambas nacionalidades.

Los trabajadores colombianos han aumentado un 59 % en el último año, con 148.210 afiliados más, mientras que los venezolanos han sumado 41.012, un 19,6 % más.

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No obstante, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española, con 446.584 cotizantes.

Le siguen Colombia, con 399.294; Rumanía, con 339.925; Venezuela, con 250.726, e Italia, con 219.770.

La Seguridad Social también destaca que las altas relacionadas con el proceso de regularización se concentran en las franjas de edad más jóvenes, especialmente entre los trabajadores procedentes de fuera de la Unión Europea.

"El 40,6 % de los afiliados de fuera de la UE tiene menos de 35 años, frente al 24,6 % de los trabajadores nacionales españoles", señala el Ministerio.

Del total de afiliados extranjeros en octubre, 2,12 millones son hombres y 1,57 millones, mujeres.

Por sectores, los trabajadores extranjeros representan el 16,4 % del conjunto de afiliados, aunque su peso es especialmente elevado en algunas actividades.

Así, suponen el 33,5 % de los ocupados en hostelería, el 29,1 % en agricultura, el 28,9 % en construcción, el 20,6 % en actividades administrativas y el 19,1 % en transporte.

También tienen una presencia destacada en los sistemas especiales, donde representan el 50,3 % de los afiliados al Sistema Especial de Empleados de Hogar y el 42,7 % del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios.

En la evolución mensual, educación ha sido la actividad que más ha crecido en octubre, con un avance del 17,6 %, seguida de la construcción, con un 5,2 %.

Por otro lado, el número de trabajadores autónomos extranjeros continúa al alza y alcanza los 557.246, un 12,8 % más que hace un año.EFE

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