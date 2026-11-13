Colau critica a Sánchez una "mala gestión" en Ceuta y su ausencia en agosto: "Hay que estar ahí"

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La candidata de Frente Amplio para las elecciones del 29 de noviembre, Ada Colau, ha calificado de "mala" la gestión del ala socialsita del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta durante las primeras semanas de agosto y ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su ausencia en la ciudad autónoma tras irse de vacaciones alegando que cuando pasa algo "tan grave evidentemente hay que estar ahí".

"Creo que la primera respuesta que se dio por parte del Gobierno y en concreto desde la presidencia no fue la mejor", ha criticado Colau en una entrevista con el 'youtuber' Jordi Wild, recogida por Europa Press. En este sentido, la exalcaldesa de Barcelona ha expresado que no entendió la actuación del Gobierno en agosto y por qué desde el Ejecutivo no se dio una "mayor respuesta".

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Así, Colau ha admitido que la gestión que llevó a cabo Sánchez le sorprendió porque en circunstancias anteriores, como la acogida de refugiados ucranianos por la guerra de Rusia en Ucrania, actuó diferente. Es por ello que ha reivindicado que cuando el Estado quiere se ha demostrado que "tiene recursos necesarios" para "gestionar bien una situación compleja con miles de personas" y no generar la "alarma" que sí se ha vivido en Ceuta.

En este sentido, ha calificado de "mala gestión" la actuación del Ejecutivo "en agosto", aunque ha admitido que "luego" mejoró. En su opinión, cuando ocurre una crisis así, lo más importante primero es desplazarse hasta el lugar y "movilizar recursos inmediatamente" como tiendas de campaña, comida o asistencia sanitaria para que la situación "no se enquiste" y la población no se sienta "abandonada", como ha insistido "fue la sensación que hubo en un primer momento".

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REVISAR LA RELACIÓN CON MARRUECOS

Por otro lado, ha subrayado que no hubiera habido una crisis migratoria en la ciudad autónoma sin que Marruecos lo permitiera y también ve una responsabilidad indirecta de la UE, que ha decidido externalizar sus fronteras y dejar que las gestionen terceros países que pueden tener otros intereses, alineados con Estados Unidos o Israel.

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"Creo que todos vimos que Marruecos es evidente que permitió que eso pasara, porque con toda la inteligencia que tiene, con todo lo acostumbrado que está a controlar la frontera, 70.000 personas no se mueven sin que se dé cuenta el gobierno de Marruecos", ha sostenido.

De esta forma, ha asegurado que si llega a la Moncloa revisaría las relaciones con el país magrebí desde el enfoque de avanzar en la garantía de derechos humanos y depender "lo menos posible de un régimen" con el que no está de acuerdo, con el que además han tenido conflictos por el Sáhara Occidental

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Cuestionada sobre qué actuaciones ante Marruecos adoptaría, Colau ha respondido que sería "imprudente" aludir ahora a iniciativas concretas sin estar en el Ejecutivo y que las acciones deben tomarse conforme a los informes sobre la mesa.

"Mi intención sería revisar esa relación para que se avanzara al máximo derechos humanos y para que nuestro país dependiera lo menos posible de un régimen que no respeta los derechos humanos. Esa sería mi posición", ha subrayado.

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Es más, la también exalcaldesa de Barcelona ha expuesto que quiere pensar que esta labor de revisión de relaciones se está haciendo por el actual Gobierno desde la "discreción".