COAG pedirá al próximo Gobierno que defienda la compra pública de alimentos ecológicos

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Madrid, 13 nov (EFE).- La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) va a reclamar al próximo Gobierno que salga de las urnas el 29 de noviembre que "fomente el consumo y la promoción de las producciones ecológicas, su compra pública y uso en comedores escolares y más ayudas para los productores".

En un comunicado, esta organización ha asegurado también que valora el acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo para modificar la normativa sobre producción, certificación y etiquetado ecológico, pero a la vez ha apuntado que se "queda corta".

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Y es que -según ha explicado- "permite que las producciones de terceros países puedan utilizar el logotipo ecológico europeo".

"Los agricultores y ganaderos europeos hemos invertido mucho esfuerzo y recursos para desarrollar un modelo de producción exigente y generar confianza en los consumidores y no podemos permitir que producciones de terceros países utilicen el mismo sello y se beneficien de una reputación que hemos construido nosotros", ha afirmado.

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A su juicio, el uso del logotipo europeo ecológico para producciones de terceros países "puede favorecer estrategias empresariales basadas en la deslocalización", auspiciada por "fondos de inversión y operadores especulativos" que decidan trasladar producciones para "reducir costes y maximizar beneficios".

"Ante las próximas elecciones generales, COAG reclama a las formaciones políticas que incorporen a sus programas electorales medidas concretas para proteger la producción ecológica europea, garantizar unas condiciones de competencia justas y defender el valor de sus distintivos de calidad", ha sentenciado.EFE

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