Cae una red criminal de estafas bancarias telefónicas que defraudó 140.000 euros

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Málaga, 13 nov (EFE).- Una organización criminal dedicada a estafas bancarias telefónicas ha sido desarticulada por la Guardia Civil en una operación con dos detenidos y nueve investigados por defraudar más de 140.000 euros en distintos puntos de España.

Los agentes del puesto de Torrox-Algarrobo (Málaga) han esclarecido nueve delitos y los arrestados e investigados corresponden a las provincias de Cádiz, Sevilla y Ciudad Real.

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A los implicados se les atribuyen los delitos de estafa continuada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación del estado civil.

La red operaba mediante un complejo entramado delictivo basado en suplantación de entidades bancarias a través de llamadas telefónicas.

Bajo el pretexto de frenar supuestos cargos fraudulentos, los autores persuadían a las víctimas para que realizaran transferencias o entregaran sus credenciales de acceso y, posteriormente, utilizaban una red de testaferros, cuentas interpuestas, criptomonedas y compras de productos de lujo para blanquear el dinero y camuflar el rastro policial.

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El caso de esta operación, denominada 'Inifa', ha recaído en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Chiclana de la Frontera (Cádiz)y de Torrox. EFE