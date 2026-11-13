Ben Shelton, un diamante para Juan Carlos Ferrero

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Inés Gutiérrez González

Madrid, 13 nov (EFE).- Ben Shelton suma más de 7 millones de euros en ganancias en el 2026. Nació en Atlanta (EE. UU.), tiene 24 años y es zurdo. Acaba de dejar On, la compañía de Roger Federer, para fichar por New Balance a partir del 2027. Es el nuevo diamante de Juan Carlos Ferrero, quien, tras acabar su etapa como técnico de Carlos Alcaraz, apuesta por sentar al estadounidense en la mesa de los más grandes.

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Pero, ¿Por qué son tan valorados los entrenadores españoles?. Garbiñe Muguruza, campeona de Roland Garros y Wimbledon, y ahora ejecutiva, como directora de las WTA Finals y codirectora del Mutua Madrid Open, traza en EFE las fortalezas del 'know-how' español, entre ellas "trabajar duro, sufrir y disfrutar del camino".

Número 4 del ránking ATP, Shelton ha facturado en su carrera casi 20 millones de euros. Según anunció esta semana 'Hard Court', especialista en el mundo del tenis, Shelton, además, de convertirse en el nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero, acaba de comprometerse con la nueva firma deportiva que le puede llegar a reportar hasta 18 millones de dólares anuales en su próximo contrato.

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En la presente temporada, el estadounidense ha acumulado 7.067.732 millones de dólares en premios. Shelton levantó cuatro títulos; los Masters 1000 de Canadá y los torneos de Stuttgart, Múnich y Dallas.

Y ahora entra en acción Juan Carlos Ferrero. El técnico español dirigió a Carlos Alcaraz desde 2018 hasta su separación en 2025, quince años en los que juntos consiguieron 24 títulos oficiales ATP: 6 Grand Slams, 8 Masters 1000, 8 ATP 500 y 2 ATP 250. Afronta un nuevo reto con un jugador que ha demostrado su solidez, pero le falta dar un paso para competir por los títulos más importantes de la temporada.

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La apuesta de Shelton por Ferrero no es un caso aislado. Los entrenadores españoles continúan ganando protagonismo en el circuito internacional, reclamados por jugadores que buscan experiencia, conocimiento táctico y una metodología de trabajo reconocida desde hace décadas.

Conchita Martínez dirige a la joven rusa Mirra Andreeva; Fernando Vicente guía a Andrey Rublev; José Manuel Clavet trabaja con Alejandro Davidovich; Justo González acompaña a la egipcia Mayar Sherif; Carlos Martínez trabaja con Simona Halep; José Checa Calvo dirige la carrera de Nico Jarry; José Perlas prepara a Dusan Lajovic; Adolfo Gutiérrez empuja a Alex de Miñaur; Jorge García Alex entrena a Elina Avanesyan; Pere Riba a la china Quinwen Zheng y David Ferrer entrenará a Casper Ruud la próxima temporada.

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Garbiñe Muguruza conoce de primera mano el trabajo de los técnicos españoles. Y encuentra la explicación en una cultura tenística construida durante generaciones. "Creo que hay muchos entrenadores españoles porque ya de por sí España tiene una escuela de muchos años, donde ha generado muchos buenos jugadores con una mentalidad muy buena, de mucho trabajo", explica.

La extenista destacó la importancia de la formación táctica, la fortaleza mental y la capacidad de comunicación. "Somos una gente muy habladora, con una forma de ser muy agradable, tranquila, nos gusta hablar, nos gusta comunicar, ser sociales. Yo creo que todo eso hace también que el jugador se sienta arropado, sienta que pueda hablar con mucha facilidad con su entrenador", señaló.

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Para Muguruza, el éxito de nombres como Ferrero, David Ferrer o Conchita Martínez responde a su pasión por el deporte y a la experiencia acumulada durante años en las pistas.

"Son personas apasionadas del deporte, les encanta lo que hacen, llevan muchos años y se concentran mucho en eso, en tener una buena relación con el jugador y trabajar a tope. Yo creo que eso es lo que nos hace especiales a los españoles: la capacidad que tenemos de saber trabajar duro, sufrir y disfrutar del camino", afirmó Muguruza.

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Entretanto, Juan Carlos Ferrero ya se encuentra en Turín. Le espera su nuevo alumno, Ben Shelton. "Vamos a intentar pulir ese diamante en bruto que tiene unas habilidades muy buenas para poder aspirar a tiempo a poder competir con Alcaraz, Sinner y Zverev", señaló.

"Hoy en día, puede competir contra ellos, pero a lo largo del año siempre tiene un poquito de altibajos y, en ese aspecto, hay que intentar acercarlo para competir contra los tres y, obviamente, que no se le vayan partidos con gente con la que no debe perder", dijo Ferrero en el pódcast 'El Raquetazo' que presentan José Antonio Mielgo y Roberto Carretero.

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Shelton ya ha ganado a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, por lo que el talento y las condiciones están ahí. La cuestión es convertir esos resultados puntuales en una constante. "Él está convencido de que puede llegar ahí arriba, ya lo ha hecho, ya ha competido y ha ganado a Carlos y Sinner. Lo que sí es verdad es que los otros están constantemente compitiendo por títulos muy importantes y él va y viene", explicó.

Ferrero considera fundamental trabajar tanto el aspecto mental y técnico. Su incorporación al equipo de Shelton llega como una nueva experiencia promovida por Bryan Shelton, que seguirá siendo una figura fundamental en la carrera de su hijo. "Su padre podría decir: 'Lo he llevado hasta el número 4 del mundo y no quiero moscas alrededor del equipo'".

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Todo lo contrario, ha abierto mucho la perspectiva de incorporar a alguien con experiencia para lograr el objetivo de ganar grandes títulos. "Después de jugar la final del US Open, sus objetivos son de miras altas", desveló Ferrero.

Una relación que comenzó la semana pasada durante el Masters 1000 de París, que, precisamente, ganó el español Alcaraz ante Shelton. El entrenador español está ya en Turín, donde este viernes tiene previsto presenciar los entrenamientos de su nuevo pupilo, además de verle competir en directo en su estreno en la Finales ATP, este domingo.

Además, el entrenador español coincidirá por primera vez con Alcaraz desde que ambos separaron sus caminos profesionales hace once meses. El murciano expresó su confianza en el nuevo proyecto y ha asegurado que Shelton "mejorará con Juan Carlos a su lado".

Shelton dejará On, la firma suiza vinculada a Roger Federer con la que comenzó a trabajar en marzo de 2023, para convertirse en embajador de New Balance a partir de enero de 2027.

El acuerdo, según Hard Court, podría alcanzar los 18 millones de dólares anuales. La propuesta contemplaría un salario base de cinco millones, al que se sumarían diferentes bonificaciones vinculadas a su posición en el ranking ATP.

El contrato incluiría también el desarrollo de una zapatilla exclusiva con su nombre, siguiendo una estrategia que la marca ya ha puesto en marcha con la estadounidense Coco Gauff.

New Balance también ha incorporado a la cantante Rosalía a su universo de embajadores, como imagen de las nuevas zapatillas Made in USA 990v7, una de las siluetas más reconocibles de la marca. EFE