Vox inaugura una campaña para el 29N basada en la prioridad nacional, la desregulación y la "remigración"

10/11/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto de precampaña de Vox, a 10 de noviembre de 2026, en Girona, Catalunya (España). Vox ha iniciado su campaña para las elecciones del 29 de noviembre de 2026 bajo el lema "Es sentido común". Liderado por Santiago Abascal, el partido centra su programa en tres ejes: prioridad nacional, desregulación económica y remigración. Las proyecciones de Sigma Dos del 9 de noviembre le auguran hasta 65 diputados. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press

Guardar

El líder de Vox, Santiago Abascal, inaugura este viernes la campaña electoral para las elecciones generales del 29N con un discurso orientado hacia sus planteamientos de prioridad nacional, desregulación y "remigración" para captar el voto del "sentido común".

'Es sentido común' es el lema elegido por Vox para la campaña, y con el pretenden condensar los pilares de su corpus ideológico actual: prioridad nacional, desregulación para minimizar la burocracia y rebajas fiscales y "remigración" de inmigrantes ilegales y de los legales que delincan o vivan de las ayudas sociales. Bajo este paraguas se agrupan los planteamientos de los de Abascal para los comicios generales.

PUBLICIDAD

La madrileña Plaza de Colón es un escenario de gran carga para el partido, que ha convocado allí manifestaciones y otros actos con decenas de miles de asistentes.

El acto de apertura de campaña en Colón vendrá precedido por una atención a medios de Abascal el mismo viernes en Toledo. Se trata de la segunda vez que el presidente de Vox recala en la provincia de Toledo, ya que eligió Talavera de la Reina para el acto de presentación de los cabezas de lista al Congreso para los comicios el pasado 26 de octubre.

PUBLICIDAD

Abascal ha protagonizado una intensa precampaña electoral por todo el territorio nacional que le ha llevado a visitar más de una veintena de provincias desde el anuncio del adelanto electoral hace más de un mes.

Vox parte con buenas perspectivas para las elecciones generales del 29N, con la mayoría de los sondeos pronosticando que doblará su representación en el Congreso y rondará los 70 escaños. Así, se perfila como socio de un gobierno de coalición con el PP, aunque Abascal y el resto de dirigentes de Vox insisten en apelar a la cautela y no dar por hecha la victoria, evitando los errores de 2023.

PUBLICIDAD