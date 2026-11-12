Page no estará en un mitín de Sánchez en Albacete

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Toledo, 12 nov (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, participará la próxima semana en el Comité de las Regiones en Bruselas y previamente también mantendrá una reunión de la Unesco en París, con lo que no estará en el mitin de Pedro Sánchez en Albacete el próximo martes.

Fuentes del Ejecutivo regional han dicho a EFE que esta próxima semana el presidente autonómico tiene una reunión de la Unesco en París el lunes y de allí viaja a Bruselas para participar, martes y miércoles, en la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones, donde se abordará la Política Agraria Común (PAC), entre otros asuntos.

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Así, el presidente castellanomanchego no estará en el mitín que Pedro Sánchez dará en Albacete, que según ha avanzado en redes sociales el secretario general del PSOE en la provincia, Santiago Cabañero, será el martes 17 de noviembre a las 18:30 horas.

El PSOE ha presentado este viernes el lema escogido para la campaña de las elecciones del 29 de noviembre y ha informado de varios actos de campaña, entre ellos el mitín de Albacete.

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Fuentes socialistas informaron esta mañana de que el mitin de Sánchez en Castilla-La Mancha no tendría lugar en la capital de la región, Toledo, sino en Albacete, sin precisar la fecha del acto. Aseguraron además que Page participaría en su condición de líder de los socialistas castellanomanchegos. EFE