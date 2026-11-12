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Marlaska descarta dimitir y cuestiona la proporcionalidad de las cargas policiales durante el 11N

23/10/2026 El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 23 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
23/10/2026 El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 23 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado dimitir tras las actuaciones de la Policía durante la huelga general del 11 de noviembre, si bien ha cuestionado la proporcionalidad de las cargas policiales.

"Ayer hubo alguna de las actuaciones que a primera vista no gustan y no se concilian muy bien con los principios de proporcionalidad. En consecuencia, he ordenado inmediatamente abrir una investigación muy específica sobre esos hechos", ha señalado este jueves Marlaska en declaraciones a medios durante el acto de apertura de la Campaña Electoral 29N.

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Así se ha expresado después del balance del Ministerio del Interior, en el que, hasta las 23.00 horas de anoche, la Policía Nacional y Guardia Civil han informado de 1.144 incidencias relacionadas con la jornada de huelga general, en las que ambos cuerpos han practicado un total de 47 detenciones.

Ante ello, Marlaska ha advertido que se "sacarán conclusiones" y se "tomarán decisiones", subrayando así que la investigación se vuelve "inmediata" cuando los eventos "no se corresponden con una proporcionalidad clara y necesaria en un primer momento" aunque "sin perjuicio de lo que pueda luego derivar".

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No obstante, ha defendido "el ejercicio legítimo de la fuerza pública por parte de toda la Policía y de la Guardia Civil", reivindicando que España tiene una Policía en materia de seguridad ciudadana "absolutamente ejemplar y digna" y "un referente a nivel mundial". En este contexto, ha puesto como ejemplo eventos como la Cumbre Iberoamericana, la cumbre de la OTAN y la cumbre de financiación de la ONU, entre otros.

"NO TENGO NINGUNA RAZÓN PARA UNA DIMISIÓN"

Preguntado por si piensa dimitir, el ministro ha respondido que no cree que tenga "ninguna razón" para ello, alegando que su trabajo responde a un equilibrio entre "defender la actuación de los policías y los guardias civiles, pero también defender que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y sus libertades con plenas garantías".

"Todas las actuaciones y todos los medios que empleen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que ser absolutamente proporcionales y necesarios a las actuaciones que desarrolla y desde luego no ser absolutamente lesivos para la ciudadanía", ha reiterado.

NO LE EXTRAÑA LA ENCUESTA DEL CIS

Con todo, cuestionado también sobre la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones del próximo 29 de noviembre, que otorga la victoria al PSOE con un respaldo del 33,3% y una horquilla entre 134 y 143 diputados y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta, Marlaska ha indicado que no le extrañan dichos datos.

"Este país no es el mismo que era en junio de 2018, es un país mucho mejor, un país que crece tres veces por encima de lo que es la media europea. Hemos incrementado el salario mínimo interprofesional más de un 70%, hemos incrementado e igualado los derechos de maternidad y de paternidad... Todo esto es lo que a mí me determina que la encuesta del CIS no me parezca algo extraño", ha conluido.

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