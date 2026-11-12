Manifestantes por la educación pública se cuelan en un mitin del PP de Madrid

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Madrid, 12 nov (EFE).- Cuatro manifestantes por la educación pública madrileña, en huelga indefinida desde el pasado 14 de octubre, han accedido este jueves al mitin de inicio de campaña del PP de Madrid, del que han sido expulsados cuando han exhibido las camisetas verdes que llevaban, prenda identificativa de su protesta.

El mitin, con una asistencia cifrada por el PP en 1.500 personas, se ha celebrado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, a cuyas puertas se ha congregado una treintena de manifestantes en defensa de la educación pública madrileña, que cumplirá el sábado un mes de huelga indefinida.

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Cuatro de ellos se han sentado entre los asistentes, al principio de incógnito, y han mostrado sus camisetas verdes cuando ha empezado la intervención de la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cerraba el acto.

"Si quieren ascender en las listas del PSOE, tienen ahora el momento para hacerse la foto y reventar el mitin, gracias", ha dicho Díaz Ayuso a los manifestantes, a los que se ha acompañado a la salida mientras los asistentes al acto les silbaban y gritaban "¡fuera, fuera!".

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"Son siete años así, ya tengo experiencia, así que ya los veo de lejos", ha comentado la presidenta antes de añadir: "Quieren tanto a la educación pública que, en Madrid, ya han dejado a los alumnos sin cerca de 400.000 horas lectivas". EFE