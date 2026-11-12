La Seminci busca un nuevo director para los próximos cuatro años

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Valladolid, 12 nov (EFE).- Menos de dos semanas después de la clausura de la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), el Ayuntamiento de la capital ha convocado el concurso para la selección y contratación del puesto de director del segundo festival más longevo de España y uno de los más prestigiosos de Europa.

La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 14 de diciembre, según las bases de la convocatoria que publica este martes el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y que también recoge el Ayuntamiento de Valladolid a través de su página web.

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La dirección de la Seminci permanece vacante desde el fallecimiento hace casi un año, en diciembre de 2025, de su anterior máximo responsable, José Luis Cienfuegos, quien permaneció al frente del festival durante tres ediciones (2023-2025).

A raíz de su fallecimiento, con el fin de no condicionar la confección y organización de la edición de 2026, clausurada el pasado 31 de octubre, el Ayuntamiento de Valladolid encargó la dirección del certamen de forma transitoria y por un año, al tándem formado por Mariona Viader y Javier H. Estrada, respectivamente coordinadora general y jefe de Programación de Seminci durante la etapa de Cienfuegos.

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Los candidatos, entre otros requisitos, deben poseer "conocimientos sólidos y experiencia acreditada de al menos cinco años en tareas de dirección y/o coordinación en festivales cinematográficos de carácter internacional, en los aspectos de planificación, programación de películas, organización, ejecución, gestión presupuestaria y/o de personal".

La duración del contrato, "sin perjuicio de la posibilidad de extinción anticipada", es de cuatro años prorrogables de común acuerdo hasta un máximo de otros cuatro pero en periodos de años, y se establece un periodo de prueba de seis meses.

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La retribución básica del puesto ofertado es de 58.210,46 anuales, más un complemento fijo anual de 20.000 euros y otro variable, por cumplimiento de objetivos, estipulado en 5.000 euros anuales.

La Seminci, desde su fundación en 1956 con otro nombre que ha ido cambiando en distintas etapas, ha tenido ocho direcciones: Antolín de Santiago (1956-1973), Carmelo Romero (1974-1975), Rafael González (1976-1977), Fernando Herrero (1978-1983), Fernando Lara (1984-2004), Juan Carlos Frugone (2005-2007), Javier Angulo (2008-2022) y José Luis Cienfuegos (2023-2025).

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A ellas se suma una novena, la formada por Mariona Viader y Javier H. Estrada (2026), por primera vez una dirección compartida, interina y una mujer entre los dos máximos responsables. Las bases no impiden que ambos puedan presentarse al concurso, juntos o por separado. EFE