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La JEC rechaza la pretensión de Podemos de contar con más tiempo de propaganda electoral y de participar en debates

17/10/2026 (1 fila, I-D) La secretaria general de Podemos, Ione Belarra; la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, en la Sede de Podemos, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
17/10/2026 (1 fila, I-D) La secretaria general de Podemos, Ione Belarra; la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, en la Sede de Podemos, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
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La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado este jueves las pretensiones de Podemos de contar con más espacios de propaganda electoral y de participar en los debates que había planteado hacer RTVE durante la campaña electoral para las elecciones generales del próximo día 29.

El partido morado había recurrido tanto la distribución de espacios de anuncios electorales como el plan de cobertura informativa planteado por la corporación pública, alegando que en ambos casos debía atribuirse a la formación morada siete de los 31 diputados que obtuvo Sumar en 2023, con independencia de que solo cuatro de ellos se pasaron al Grupo Mixto.

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Además, Podemos pretendía que de los 31 diputados elegidos en la candidatura de Sumar, se restaran los que considera 'independientes' o pertenecientes a partidos que no concurren ahora, y que se prorratearan los votos obtenidos por la coalición, algo que, según la JEC "no es posible" pues estos se obtuvieron por el conjunto de la candidatura "sin especificación de los que obtuvo cada formación política".

PLANTEAMIENTO DESPROPORCIONADO E "INJUSTO" DE LOS MORADOS

El organismo arbitral interpreta que las alternativas de cálculo planteadas por Podemos suponen una "pretensión absolutamente desproporcionada y materialmente injusta que lesionaría los derechos del resto de formaciones políticas y en particular cercenaría los de Frente Amplio.

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Además, la JEC apunta que las cuestiones planteadas por Podemos tendrían una "trascendencia mínima" en cuanto a la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral, pues seguirían contando con los 15 minutos que se le han reservado.

La JEC también ha desestimado el recurso de Podemos de participar en el debate a ocho de RTVE, con el argumento de que "no existe un derecho de todas las candidaturas con representación parlamentaria a participar" en los espacios de este tipo organizados por los medios , pues son éstos los que los diseñan teniendo en cuenta que puede "resultar inviable su realización con número excesivo de participantes".

Asimismo, recuerda a Podemos que el hecho de ser el partido mayoritario del Grupo Mixto tampoco le atribuye el derecho automático a estar en un debate en el que sólo se prevé la presencia de las formaciones con grupo propio. "Debe entenderse incluido en el margen de actuación que corresponde al medio que organiza el debate la negativa a admitir una participación compartida entre Podemos y Frente Amplio", aduce el organismo arbitral.

Asimismo, la JEC defiende que la participación reservada a Podemos en el Plan de Cobertura de RTVE se basa en datos objetivos, empleados en anteriores citas electorales, y no en criterios "arbitrarios ni discriminatorios".

LOS MISMOS CRITERIOS DE SIEMPRE

Además, recalca que, en todo caso, como medida compensatoria a su ausencia en los debates, se ofrece a Podemos un tiempo en las entrevistas "muy superior al que le correspondería aplicando criterios de proporcionalidad aritmética, a lo que hay que sumar la cobertura informativa" prevista en el plan de la corporación.

La Junta Electoral Central también deniega la pretensión de Podemos de participar en el debate económico a cuatro voces (PP, PSOE, Vox y Frente Amplio) que tiene previsto emitir 'laSexta' este viernes, pues considera que cumple con los criterios de proporcionalidad y pluralidad. que exige la legislación.

Tanto Atresmedia como la JEC coinciden en recordar que Podemos formó parte de la coalición Sumar de 2023, cuyos derechos electorales hereda Frente Amplio, y en todo caso remarcan que habrá compensación a la formación morada a lo largo de la campaña.

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EuropaPress

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