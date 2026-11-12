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Irene Montero exige el cese de Marlaska y de decenas de mandos policiales: "Tiene que caer mucha gente"

12/11/2026 La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, durante el acto previo al inicio de campaña electoral en el centro de Madrid. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA
12/11/2026 La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, durante el acto previo al inicio de campaña electoral en el centro de Madrid. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA
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La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha vuelto a reclamar este jueves la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y también el cese de decenas de mandos policiales por la "brutalidad" de la intervención de agentes contra los piquetes de la huelga general.

"Mucha gente tiene que caer", ha reclamado en declaraciones a los medios tras visitar la localidad madrileña de Alcalá de Henares (Madrid), donde ha calificado la actuación policial durante el paro general de "represión".

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Montero ha pedido destituciones en la Policía Nacional empezando por un "agente que rociaba ayer con espray pimienta a un mendigo en Gran Vía" y que "no debería volver a tener uniforme", en alusión a unas polémicas imágenes de un miembro del dispositivo de seguridad en Madrid difundidas en medios de comunicación.

"Debería estar juzgado y entre rejas porque no se puede ser tan animal y abusar de esa manera del poder que te da tener un uniforme policial", ha exclamado.

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Montero ha exclamado que la actuación policial ha dejado un saldo de "costillas rotas", "porrazos indiscriminados", "cabezas abiertas" y "prácticas ilegales" que están siendo generalizadas, como identificaciones injustificadas, y sobre las que el Gobierno "no hace nada".

"Vimos a policías que se tapaban su número de identificación personal y que se negaban a entregarle su identificación a la gente", ha sostenido la referente electoral de Podemos para insistir en que Marlaska debe dimitir y ser retirado de las listas del PSOE al 29N.

"Tiene que que caer desde el ministro hasta todos los mandos policiales y los agentes que han cometido esta brutalidad policial", ha remachado la también exministra de Igualdad.

RECELA DE LA INVESTIGACIÓN ANUNCIADA POR MARLASKA

La dirigente del partido morado ha mostrado recelos sobre el resultado de la investigación anunciada por Marlaska tras las intervenciones policiales durante la jornada de la huelga general.

"¿Conoce alguien el resultado de alguna investigación que haya abierto el señor Marlaska por los abusos policiales, por la violencia policial? ¿O conoce algún ciudadano, algún agente que haya sido retirado de la placa, alguna dimisión de algún mando policial, alguna asunción de responsabilidades?", se ha cuestionado.

"¿CON ESTO TAMBIÉN TENEMOS QUE TRAGAR?", PREGUNTA A PSOE Y FRENTE AMPLIO

En la misma línea, en un acto celebrado en el centro de Madrid antes del inicio de la campaña electoral, Montero ha vuelto a exigir la dimisión de Marlaska, al que ha señalado como el "último responsable" de la violencia policial durante la huelga general, y ha interpelado directamente al PSOE, al Frente Amplio y al Gobierno. "¿Con esto también tenemos que tragar?", ha preguntado.

La líder de Podemos ha cuestionado además si la "brutalidad policial" está haciendo "el juego a la extrema derecha". "Nos dicen todos los días que va a venir la extrema derecha a quitarnos todos nuestros derechos, a arrasar con todo", ha señalado, para preguntar a continuación qué hacen cuando la gente sale a defenderlos: "Palos y más palos". "Si apoyas una huelga, ¿por qué la reprimes?", ha insistido.

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EuropaPress

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