España condena "con total rotundidad" el ataque de Israel a un hospital en Gaza

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Madrid, 12 nov (EFE).- El Gobierno ha condenado "con total rotundidad" los bombardeos israelíes contra el hospital de Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, que ha causado al menos seis muertos y 27 heridos, y que supone "otra violación grave" del derecho internacional humanitario como del acuerdo de alto el fuego de 2025.

Tras este nuevo ataque, el Ejecutivo, a través de un comunicado, ha urgido a Israel a cumplir con sus obligaciones internacionales, a respetar el derecho internacional y el cumplimiento de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

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Y ha exigido también "la urgente entrada masiva de ayuda humanitaria que alivie el sufrimiento de la población palestina".

España ha reiterado que ratifica su "firme compromiso" con la paz y estabilidad, trabajando con sus socios regionales para el cumplimiento de la Resolución 2803 y de la Declaración de Nueva York, que permitirán alcanzar una solución duradera al conflicto basada en la implementación de la solución de los dos Estados. EFE

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