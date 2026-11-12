El IBEX cae un 0,31% y cede la cota de los 20.000 puntos por el efecto Nvidia y resultados

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Madrid, 12 nov (EFE).- La Bolsa ha bajado este jueves un 0,31 % y perdido la cota de los 20.000 puntos, que había recuperado la víspera, en una jornada marcada por la dimisión del cofundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, tras su escándalo sobre infidelidades y de espionaje y ante una nueva batería de resultados empresariales.

Al cierre, su principal índice, el IBEX 35, ha restado 62,4 puntos (0,31 %), hasta situarse en 19.965,5 enteros, a pesar de lo cual mantiene una revalorización acumulada en el año del 15,36 %.

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Naturgy ha sido la empresa más alcista del IBEX 35 al aumentar su valor bursátil un 2,47 %. A la gasística le ha seguido Grifols (1,57 %), Enagás (1,4 %) y Ferrovial (1,21 %).

Indra (-2,48 %) ha encabezado las pérdidas del parqué nacional, junto al Banco Santander (-1,88 %) y Solaria Energía (-1,48 %).

Entre las "blue chips" españolas, comportamiento dispar: mientras Repsol e Iberdrola han subido un 1,15 % y un 0,6 %, respectivamente, BBVA (-0,34 %), Inditex (-0,67 %) y Telefónica (-0,71 %), que ha presentado unos resultados en los que ha ganado 464 millones de euros, han cerrado con números rojos.

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En el resto de Europa, la Bolsa de Milán ha replicado las pérdidas de Madrid al ceder el 0,27 %, mientras que el DAX ha subido un 0,41 %; el CAC 40, un 0,34 %; y el FTSE 100 londinense, un 0,25 %, después de conocerse que el PIB del Reino Unido en el tercer trimestre avanzó un 0,7 %.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba al cierre europeo en tono positivo tras disipar las dudas de la apertura: el Dow Jones avanzaba un 0,38 %, el S&P 500 mejoraba un 0,33 % y el tecnológico Nasdaq subía un 0,27 %.

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El foco en los mercados estadounidenses se centra en la dimisión de Huang después de conocerse que mantenía una relación extramatrimonial con la empresaria Alice Huang, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente de China.

En un comunicado oficial emitido hoy, Huang nombró como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress, a la espera de seleccionar a una persona definitiva para el puesto.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto que el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, sea quien ocupe la plaza ya que, según ha afirmado en una publicación en redes sociales, es la única persona que podría sustituir a Huang: "Una leyenda reemplaza a una leyenda".

Al cierre europeo, las acciones de Nvidia caían un 5,3 % en el Nasdaq, con el resto de las compañías del sector de la inteligencia artificial en tono mixto.

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En cuanto a las materias primas, el barril de crudo brent cotizaba a esa hora con una subida del 0,98 %, hasta los 93,67 después de que Trump afirmara que no necesita un acuerdo con Irán en el conflicto que mantienen.

El petróleo intermedio de Texas, referente en EE. UU., subía un 0,39 %, con el barril negociándose en 89,87 dólares.

Con mayor fuerza subía el precio del gas natural TTF, hasta los 92,7 euros el megavatio hora, un encarecimiento del 6,77 %, que ha beneficiado a las compañías relacionadas con esta materia prima.

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El euro retrocedía hasta los 1.1056 dólares, mínimos desde abril de 2025, ante el descuento del mercado de una posible subida de tipos de 25 puntos por parte de la Reserva Federal (Fed) en su reunión del 9 de diciembre tras el último dato de inflación estadounidense.

En la renta fija, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años repuntaba 9 puntos básicos hasta el 5,093 %, mientras que en Europa el rendimiento del bono alemán rondaba el 3,34 % y el del bono español se situaba en el 3,91 %.

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La onza de oro retrocedía un 2,98 % por debajo de 4.000 dólares (3.870 dólares) presionada por el tono restrictivo de la Fed. La plata también bajaba un 2,9 %, hasta los 50,2 dólares por onza.

El bitcóin se situaba en 71.550 dólares, un 3,45 % menos que ayer. EFE

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