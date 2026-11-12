El Gobierno pide la retirada de más de 8.300 anuncios ilícitos de pisos turísticos

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Madrid, 12 nov (EFE).- El Ministerio de Consumo ha exigido este jueves la retirada de 8.352 anuncios de pisos turísticos por publicitarse sin licencia o con un número falso de registro en dos grandes plataformas de alquiler turístico.

Según ha informado en un comunicado el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, un total de 7.227 alojamientos carece de identificación reglamentaria y 1.125 utilizan un número ya extinto correspondiente al alquiler habitacional, pese a ofertarse como viviendas completas.

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Este nuevo expediente llega después de que el pasado 22 de octubre el Ministerio de Consumo notificara a una de estas plataformas la detección de 4.443 anuncios ilícitos solo en la ciudad de Madrid, que fueron bloqueados en España tras comprobarse que empleaban registros caducados de alquiler de temporada para estancias inferiores a los 31 días permitidos.

Sin embargo, el ministerio ha advertido al Ayuntamiento de Madrid de que la plataforma "los mantiene visibles desde otros países, es decir, usando una dirección IP que no sea española", por lo que ha instado al consistorio a solicitar su bloqueo también en el extranjero. EFE

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