El Albacete, clasificado con un 0-3 en Puertollano

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Redacción deportes, 12 nov (EFE).- El Albacete logró este jueves la clasificación en la primera ronda de la Copa del Rey, al imponerse por 0-3 al Calvo Sotelo de Puertollano.

El conjunto de LaLiga Hypermotion marcó la diferencia ya antes del minuto 20, con los goles de Rober en el 16 y Soberón en el 19. En el 82 marcó Álex Rubio el 0-3 final. EFE

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