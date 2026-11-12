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El 20% de votantes del PP en 2023 avanza que apoyará a Vox y casi el mismo porcentaje se va de Sumar al PSOE

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El 20% de las personas que aseguran haber votado al PP en las generales de 2023 ya tiene decidido que el próximo día 29 cogerá la papeleta de Vox y casi el mismo porcentaje se pasará de Sumar al PSOE, según se desprende de la macroencuesta electoral difundida este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En concreto, el 20,1% de quienes dicen que hace poco más de tres años votaron al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo avanza que en estas elecciones optará por el que capitanea Santiago Abascal. Además, Vox figura como el partido de ámbito nacional con el electorado más fiel, pues retiene al 75,7% de sus votantes de 2023.

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La encuesta registra también un ligero trasvase de voto de Vox al PP, pero únicamente del 8%. El 63,2% de los votantes 'populares' de las últimas elecciones planea repetir y también captaría un 4,8% de electores socialistas, el 4,3% del PNV, un 2,5% de Junts y un notable 15,3% de Coalición Canaria.

Por su parte, el PSOE recibiría votantes de varios partidos, pero fundamentalmente de quien ha sido su socio de Gobierno en esta legislatura. Según el sondeo, un 21,6% de quienes en su día respaldaron el conglomerado que entonces dirigía Yolanda Díaz y que incluía a Podemos, ahora votarán socialista. Pero también cosecharía apoyos entre electores del BNG (14,2%), ERC (11,8%), PNV (10,2%) o incluso Junts (9,3%).

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De su lado, sólo el 21,4% de quienes optaron por Sumar en 2023, lo hará ahora por Frente Amplio, la nueva coalición a la izquierda del PSOE, de la que ya no forma parte Podemos, pues los morados sólo concurren con ellos en la Comunidad Valencia y Canarias. En este contexto, hay un 6,3% que hace tres años apostaron por Sumar que ahora están determinados a escoger la papeleta morada.

NUEVOS VOTANTES

Entre quienes no tenían edad de votar en julio de 2023 y se estrenarán ahora en unas generales son mayoría (21,5%) los que se decantan por Vox, mientras que un 19,6% piensa apoyar al PSOE, un 12,7% al PP y sólo el 4,7% a Frente Amplio.

Además, según el CIS, hay un 27,8% de personas que no tenían derecho a voto en las anteriores generales que ahora meterá en el sobre una candidatura del PSOE, un 20,5% cogerá la de Vox, un 12,8% la del partido de Feijóo, mientras que los que optarán por Frente Amplio no llegan al 1%.

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EuropaPress

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