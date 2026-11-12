Castilla-La Mancha desactiva el plan por meteorología adversa tras 67 incidentes

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Toledo, 12 nov (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado este jueves el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se encontraba en fase de alerta -situación operativa 0- en toda la región, tras haber registrado 67 incidentes desde el lunes.

La Dirección del Meteocam ha decretado la desactivación del plan tras la finalización del aviso naranja por viento emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la comarca de Alcaraz y Segura y después de comprobar la evolución favorable y la resolución de las incidencias registradas en el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, ha informado la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en un comunicado.

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El plan se encontraba activado desde las 22:00 horas del pasado lunes, 9 de noviembre, en fase de alerta -situación operativa 0- en la provincia de Toledo ante las previsiones de fuertes lluvias y el martes se amplió a toda la comunidad autónoma ante los pronósticos de fuertes vientos.

Desde el inicio del Meteocam y hasta las 18:00 horas de este jueves se han registrado 67 incidencias en el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias, la mayoría relacionadas con obstáculos en la calzada, caídas de ramas, piedras o cables eléctricos -han provocado la falta de suministro- y balsas de agua en calles y carreteras. EFE

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