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Begoña Gómez entra de lleno en campaña e interviene por primera vez en un mitin del PSOE

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Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado la palabra este jueves en el mitin de arranque de campaña electoral del PSOE en Sevilla para agradecer el apoyo recibido por los militantes socialistas, especialmente de las mujeres.

Gómez, a la espera de juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, ha subido al escenario por sorpresa, antes de la intervención de la líder de los socialistas andaluces y de Sánchez.

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Ante un auditorio de miles de militantes y simpatizantes ha dicho estar cansada de la gente que les "juzga" y les dice "como tienen que actuar", asegurando que no lo van "a permitir"; en una intervención inédita, la primera vez que habla en un mitin del PSOE.

En un discurso centrado en el feminismo, ha dicho a las mujeres socialistas que tomen sus propias decisiones. "Que nadie decida por nosotras, que nosotras definimos nuestro camino le pese a quien le pese y digan lo que digan".

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