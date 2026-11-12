Amaia Salamanca y Patrick Criado, protagonistas en la apertura del 52 Festival de Huelva

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Huelva, 12 nov (EFE).- Los actores españoles Amaia Salamanca y Patrick Criado serán mañana los protagonistas de la gala de apertura de la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano en la que cada uno de ellos recibirá un Premio Luz con el que la muestra les reconoce su trayectoria.

La gala, que se celebrará a las 20.30 horas en el Palacio de Congresos de la Casa Colón y será retransmitida por Andalucía Televisión, estará presentada por la periodista y presentadora Toñi Moreno, contará con la actuación musical de Pastora Soler, según ha informado la organización, y acogerá la entrega de los Premios Luz a la actriz Amaia Salamanca y al actor Patrick Criado.

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Además, reunirá a rostros del cine y la televisión, entre ellos Belén López, Adrián Lastra, Diego Martín, Carla Díaz, Eduardo Rosa, Antonio Velázquez y Beatriz Arjona, para dar comienzo a nueve días de programación cinematográfica, homenajes, encuentros profesionales y actividades para todos los públicos.

Hasta el próximo 21 de noviembre el festival proyectará un total de 100 títulos, con la mitad de producción de la programación dirigida por mujeres. La gran protagonista será la Sección Oficial de Largometrajes con 12 títulos que podrán verse por primera vez en España y que competirán por el Colón de Oro, además de otros dos fuera de concurso.

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A la Sección Oficial se suman las secciones Acento. Cine Español, la Sección Oficial de Cortometrajes, Talento Andaluz, Pantalla Huelva, Cine y Valores, Primera pantalla, o Ventana Cinéfila, además de sesiones especiales o la sección benéfica Latidos.

La música y otras disciplinas artísticas tendrán también su espacio con propuestas como el III Festival Iberoamericano de Jazz de Huelva, que este año se une a la muestra cinematográfica y se desarrollará del 12 al 20 de noviembre con figuras internacionales como Al Di Meola y Magos Herrera, junto a una destacada representación del talento onubenses, o la exposición ‘Cinco años de la Academia de Cine de Andalucía’. EFE

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