AM-La UCO ve "vinculación" entre el PSOE y el exchófer de Sánchez detenido: "Viene el presidente y tengo reunión con él"

16/08/2023 Entrada de la sede del Partido Socialista (PSOE) en la calle Ferraz donde se desarrolla una reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, a 16 de agosto de 2023, en Madrid (España). Tras la reunión, el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez mantendrá un encuentro con los diputados y senadores socialistas en el Congreso de los Diputados. Estos encuentros tienen lugar justo un día antes de que el 17 de agosto se celebre el pleno de constitución del Congreso y del Senado. Además, se producen después de dar el PSOE a conocer ayer que propondrá a la anterior presidenta de Baleares, Francina Armengol, para la Presidencia del Congreso de los Diputados. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destacado el "grado de vinculación" que habría mantenido el PSOE con el que habría sido chófer ocasional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las primarias del partido de 2017, Cristian Corvillo, que fue detenido la semana pasada.

Así consta en un informe al que ha tenido acceso Europa Press que la UCO ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, y que forma parte del sumario de las actuaciones.

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Los agentes infieren esta "vinculación" a partir de una conversación de WhatsApp intervenida entre Corvillo y el empresario y conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, fechada el 19 de abril de 2023.

Así, la UCO detalla que se ha localizado "una conversación entre Corvillo y Aldama que resulta reveladora tanto del grado de vinculación de Corvillo con el PSOE, al referir mantener una interlocución directa con el secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como de su conocimiento de los asuntos relacionados con (el exministro José Luis) Ábalos, sobre los que trata directamente con él".

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"Mañana viene el presidente a Córdoba y tengo reunión privada con él, me ha llamado Óscar López", reza el mensaje. Al día siguiente, Corvillo escribió a Aldama para decirle: "Con el presidente, de lujo".

El motivo de esa conversación, según la UCO, habría sido "hablar del 'jefe', término utilizado para referirse a Ábalos". "Conversación lógicamente para hablar del jefe, en fin, todo perfecto", subrayó Corvillo a Aldama. "De lujo lujo", añadió.

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La conversación con Sánchez habría tenido lugar el 20 de abril, durado unos 35 minutos y ambos estuvieron "a solas", según mensajes enviados por Corvillo al conseguidor. "Que me había llamado Óscar López para ver si podía estar con él un rato. Demasiado bien, para mi gusto. Hablándome de mi mujer, de la tarta que le hizo en su cumple, en fin, yo que sé, todo es raro", le aseguró.

"Que si con el tema del jefe se precipitó. Me ha dado a entender que lo engañaron", le escribió también el señalado como exchófer de Sánchez sobre el encuentro.

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Además, los investigadores aprecian que la relación de Corvillo con Ábalos y su exasesor Koldo García tenía "una dinámica propia, diferenciada de su vinculación con Aldama". "Así, pese al deterioro de las relaciones entre este y el binomio Koldo-Ábalos, Corvillo habría mantenido su interlocución con los tres investigados", relatan.

Y apunta a una secuencia de comunicaciones en 2023 que "apuntaría al papel de Corvillo como elemento de conexión entre Aldama y Ábalos, facilitando la entrega de dinero en efectivo a este último".

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ADJUDICACIÓN POR MÁS DE 6 MILLONES

En este contexto, los agentes hacen hincapié en "indicios" que apuntan a que Corvillo se habría valido de Koldo para influir en licitaciones convocadas por organismos dependientes de Transportes, en particular por Adif y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).

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La Benemérita detecta presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de servicios para la conservación y explotación de la autopista AP-7 Cartagena-Vera, por un importe de 6.184.722,41 euros.

En marzo de 2019, "diez días después de la publicación del anuncio de licitación", el exasesor y Corvillo, "junto a una tercera persona", mantuvieron un encuentro en Transportes, apunta la UCO. Un año después, hubo "comunicaciones entre Corvillo, Koldo y Aldama que apuntaría a su vinculación con la contratación", añade.

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Así, indica que, tras un encuentro con el comisionista, Corvillo "preguntó a Koldo" a qué hora podían verse. "Minutos después, Koldo le comunicó que no podía citarse con él", añade, a lo que el exchófer respondió: "Ya habla este contigo".

Para la Guardia Civil, "esta expresión permite inferir que al no haber sido posible mantener encuentro presencial" con el exasesor, el asunto sería abordado "con Aldama".

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También incide en que otros mensajes "apuntarían a una conexión entre el contrato AP-7, adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Aquaterra Servicios Infraestructuras-Servicios Técnicos Napal, y las gestiones mantenidas por Corvillo con Koldo, a quien refiere como 'nuestro amigo'".

Los investigadores reseñan que el exchófer de Sánchez hizo referencia a la empresa Aquaterra cuando envió al exasesor ministerial una captura de que una UTE de esta empresa con Acciona había resultado adjudicataria de otro contrato que se identificó en otro oficio "como una de las presuntamente adjudicadas de forma irregular y se analizaron posibles comisiones irregulares que habrían percibido Koldo, Ábalos" y el exdirigente socialista Santos Cerdán, también imputado.

"TE VOY A SOLUCIONAR LA VIDA"

Además, la Guardia Civil indica que la UTE Sevilla Nevado-Azvi resultó adjudicataria en julio de 2019 del contrato correspondiente a las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura, en el tramo tramo San Rafael-Cuarto de la Jara, por un importe de 28.271.088,80 euros.

La adjudicación se realizó --expresa-- "mediante acuerdo del Consejo de Administración de Adif Alta Velocidad, presidido en aquel momento por Isabel Pardo de Vera", también imputada.

Antes de que se adjudicara el contrato, el exchófer y el exasesor mantuvieron contactos de los que la UCO extrae "los indicios de la posible intervención de Corvillo, a través de Koldo, en favor de la UTE adjudicataria".

Así, el día 20 de noviembre de 2018 Corvillo acudió a la sede de Transportes para mantener una reunión con el exasesor, después de la cual el exchófer le comentó: "Me has dejado jodido con lo que me has ha dicho", a lo que este respondió que "por teléfono, de eso, no".

Esa misma tarde, el exasesor envió un mensaje a Pardo de Vera "para pedirle que le llamara cuando pudiera", indica la UCO. "Estos acontecimientos resultan relevantes por su proximidad temporal al anuncio de licitación, publicado a primera hora del día siguiente y promovido por el Consejo de Administración de Adif Alta Velocidad", abunda.

En diciembre de 2018 se publicó la rectificación del pliego de la licitación de La Jara, fechas en las que, subraya la UCO, hubo "secuencia de encuentros y comunicaciones mantenido entre Corvillo, Koldo y Pardo de Vera", la cual concluyó con varios mensajes del exasesor al exchófer: "Te voy a solucionar la vida. Tranquilo. Me vas a comer a besos".

Meses más tarde, "en vísperas de la adjudicación", incide la UCO, estas tres personas "volvieron a intercambiar mensajes para reunirse físicamente": "Yo estoy los dos días y cerramos el tema nuestro", escribió Corvillo al exasesor. Dos días después, se reunieron en el Ministerio, el mismo día en que la UCO ha detectado un mensaje de Koldo a la expresidenta de Adif urgiéndola a tener una reunión.

"La proximidad temporal de ambas reuniones resulta relevante, dado que al día siguiente el Consejo de Administración de Adif formuló la propuesta de adjudicación de las obras de La Jara en favor de la UTE Construcciones Sevilla Nevado-Azvi", concluye.

Asimismo, la UCO aprecia posibles irregularidades en la adjudicación "del contrato para la prestación del servicio de limpieza de las dependencias del edificio de Adif" de Madrid.

La adjudicación, según la UCO, "se produjo el 8 de enero de 2019, mediante resolución firmada por el director general de Circulación y Gestión de Capacidad de Adif, José Estrada". No obstante, apunta a "indicios de que Corvillo se habría valido de Koldo para favorecer la adjudicación del contrato a dicha empresa a través de Pardo de Vera".