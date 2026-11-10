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UNRWA alerta del colapso sanitario en Gaza donde atiende a 10.500 personas al día

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Cáceres, 10 nov (EFE).- La directora de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en España, Raquel Martí, ha alertado del colapso del sistema sanitario en la Franja de Gaza, donde la organización ha conseguido restablecer servicios sanitarios y atiende actualmente a unas 10.500 personas al día mediante puntos de salud y clínicas móviles.

Martí se ha reunido este martes con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, para analizar la situación humanitaria de la población palestina en Gaza y los campos de refugiados del Líbano y abordar la continuidad de la colaboración entre ambas instituciones.

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En declaraciones a EFE, la responsable de UNRWA ha denunciado los recortes en cooperación internacional y ha señalado que UNRWA ha dejado de recibir financiación de la Junta de Extremadura, cuya Agencia de Cooperación Internacional “está desmantelada”, mientras que el Gobierno de Aragón “ha eliminado por primera vez su presupuesto para esta materia”.

Frente a esta situación, la Diputación de Cáceres mantendrá su apoyo a la población palestina con una partida de 120.000 euros contemplada en los nuevos presupuestos de 2027, a la que podrán sumarse otras aportaciones de la línea provincial de ayuda humanitaria, según ha anunciado su presidente.

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Martí ha subrayado que el alto el fuego acordado en octubre de 2025, “no ha sido respetado”.

Desde entonces, ha asegurado que han sido asesinados 1.600 gazatíes, mientras que los ataques israelíes continúan diariamente y sigue sin permitirse la entrada de ayuda humanitaria.

La responsable de UNRWA ha explicado que el sistema sanitario gazatí se encuentra “colapsado” después de tres años de ofensiva militar israelí, que ha destruido “la mayor parte de los hospitales”.

Ante esta situación, la organización ha recuperado su capacidad de atención mediante nuevos puntos de salud y clínicas móviles, después de que sus instalaciones físicas fueran destruidas.

Los proyectos están destinados específicamente a la salud materno-infantil y permiten atender a mujeres gestantes y recién nacidos, además de realizar un seguimiento de los niveles de desnutrición.

Martí ha advertido de que existen “altísimos niveles de desnutrición, no solamente infantil, sino también maternal”, una situación que está provocando numerosos partos prematuros y abortos espontáneos.

Los servicios incluyen también vacunación, suministro de vitaminas y evaluaciones y atención frente a la desnutrición.

La intervención se extiende también al Líbano, especialmente a la zona sur del país, afectada por la guerra con Israel, donde varios campos de refugiados palestinos y los servicios sanitarios han sufrido las consecuencias del conflicto.

En este territorio, UNRWA trabaja en la reapertura de algunas clínicas para recuperar los servicios de salud infantil y materna.

La directora de UNRWA ha descrito también las condiciones de la población desplazada tras las lluvias de los últimos días, que han inundado tiendas de campaña y dejado a sus ocupantes sin refugio y con sus pertenencias, colchones y mantas empapados.

“La gente está en la intemperie sin refugio”, ha señalado. EFE

evp/cgr/oli

(foto)

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