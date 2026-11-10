Roig pide apoyo a la afición del Villarreal en los momentos difíciles

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Vila-real (Castellón), 10 nov (EFE).- El presidente del Villarreal, Fernando Roig, ha defendido este martes que la victoria ante el Getafe no supone una reválida para el entrenador, Iñigo Pérez, sino que es un triunfo de todo el equipo, al tiempo que ha pedido a la afición que respalde al conjunto castellonense en los momentos difíciles.

"No es una reválida, es un buen triunfo para todo el equipo, no para Iñigo, sino para el Villarreal", ha señalado Roig a los medios de comunicación antes de acceder a la Gala Endavant de la temporada 2026/27.

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El máximo mandatario del club ha reconocido que el resultado ante el Getafe supone un motivo de satisfacción después de la última semana y ha animado a respaldar tanto a los jugadores como al cuerpo técnico y al entrenador.

"Hay que apretar y apoyar en los momentos difíciles, que es cuando se demuestra lo que uno es. Ahora es un momento difícil, es cuando los necesitamos y nos tienen que apoyar", ha afirmado.

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En este sentido, Roig también ha lanzado un mensaje a los aficionados más críticos con el equipo: "A la gente que ahora está silbando y que no cree, le digo que cuando estemos arriba otra vez aplaudirán. Después no se acordarán de que han silbado. Yo no lo he hecho nunca, no he silbado en mi vida".

El presidente del Villarreal ha destacado que el equipo suma quince puntos, una cifra que les acerca al primer objetivo de la temporada, que no es otro que asegurar la permanencia. "Eso es lo primero y después pensar en lo demás", ha indicado.

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Roig ha advertido de la dificultad del próximo compromiso liguero, que llevará al conjunto castellonense a Barcelona, aunque ha insistido en que la prioridad es seguir sumando para alcanzar los objetivos.

Respecto a la posibilidad de pelear por llegar lejos en la Liga de Campeones, el presidente ha recordado que el equipo cuenta con el triple de puntos que la pasada temporada a estas alturas y ha señalado que el propósito es "intentar llegar lo más lejos posible".

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Roig también se ha mostrado satisfecho por alcanzar los mil partidos del Villarreal en Primera División, un registro que ha calificado de motivo de satisfacción, especialmente por haberlo conseguido con una victoria.

Por último, ha reafirmado su confianza en el proyecto deportivo de la entidad, que cumple 27 años en Primera División y acumula, según ha recordado, 18 temporadas en competiciones europeas.

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"Todos estamos animados y con ganas. Hemos apostado por un proyecto que creo que es muy bueno y por eso estoy seguro y confío en que los resultados serán muy buenos", ha concluido. EFE

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